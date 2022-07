El Partido Popular ha denunciado hoy que el Ayuntamiento de Vélez Málaga ha denunciado la falta de agentes de la Policía Local en plena temporada estival y con miles de visitantes disfrutando del verano en nuestra tierra, por lo que exige que se depuren responsabilidades.

El presidente del PP de Vélez Málaga, Jesús Lupiáñez, ha denunciado que "la Policía Local de Vélez Málaga ha pasado de contar con 120 agentes, cuando el PP gobernaba el municipio hace ocho años, a tan sólo 83", por lo que se ha comprometido a convocar nuevas plazas durante los 100 primeros días de mandato si llega a la alcaldía en las próximas elecciones municipales.

Jesús Lupiáñez ha denunciado que el pasado viernes por la noche, en plena celebración del Weekend Beach Festival, "únicamente había un coche patrulla para todo el municipio. Antes de la pandemia había entre cuatro y seis coches sólo para Torre del Mar en esas fechas señaladas, pero esa cifra se redujo el pasado viernes a un único coche para toda nuestra tierra, poniendo así en riesgo la seguridad de todos, estando además el jefe de la policía de vacaciones", ha informado.

Falta de efectivos

Más allá de la situación puntual durante el Weekend Beach, Lupiáñez denuncia que la falta de efectivos provoca que no se puedan atender ni siquiera las llamadas telefónicas. "La respuesta en múltiples ocasiones es la misma: 'No tenemos patrullas disponibles, lo sentimos", explica el portavoz del PP quien exige que se depuren responsabilidades.

Para Lupiáñez, "hay demasiados actos y actividades para tan pocos policías". Sin ir más lejos, anoche, en un concierto celebrado frente al Club Náutico de Torre del Mar por Cadena Dial, sólo había disponible una pareja, compuesta por un oficial y un agente en prácticas (hay siete en estos momentos), ha denunciado Lupiáñez.

Denuncias por impagos

El presidente del PP de Vélez-Málaga añade que incluso se están transfiriendo partidas económicas destinadas a sufragar sueldos y complementos de nuestros agentes a otro tipo de gastos que nada tienen que ver con la seguridad. "Nuestros agentes se ven obligados a llevar al Ayuntamiento de Vélez a los tribunales por la falta de pagos de complementos y otras variables de sus nóminas. Es inconcebible y esperamos explicaciones del alcalde, Antonio Moreno Ferrer, y del concejal de Seguridad, José María Domínguez".

Y todo eso, denuncia el PP, en temporada estival y con un preocupante repunte de la delincuencia en la comarca. Esta misma semana, vecinos de Benajarafe Alto han denunciado una oleada de robos en sus casas, con los propietarios en el interior de las viviendas, denuncia Lupiáñez. "Hasta una docena de robos constata la Policía Nacional en las últimas semanas, a los que hay que añadir otro más este fin de semana, de nuevo un robo con fuerza en una vivienda, en la Cuesta del Gato en Almayate", afirma el presidente del PP de Vélez-Málaga.

Esta oleada de robos con fuerza en viviendas se suman a los atracos que han sufrido comercios y restauración de nuestro municipio en las últimas semanas, como ha ocurrido en establecimientos muy conocidos de Vélez o Almayate, insiste Lupiáñez.

La pasada semana, sin ir más lejos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado procedían a la detención en Chilches y en Valle Niza de siete personas pertenecientes a una red criminal de origen albanés especializada en asaltos a viviendas de lujo en la provincia de Málaga y en otros puntos de España, y que se desplazaba incluso hasta Ibiza para robar a famosos y a jugadores de fútbol.

"No comprendemos cómo el número de agentes de la Policía Local sigue descendiendo. Es inconcebible. Necesitamos menos gente pintando farolas y bordillos y más Policía, más técnicos, más gente especializada. Tenemos que variar el rumbo de este ayuntamiento porque este equipo de gobierno nos está haciendo zozobrar y llevando a la ruina".

¿Protección Civil?

El presidente del PP de Vélez-Málaga denuncia también el desmantelamiento del servicio de Protección Civil, que requiere de un responsable del Ayuntamiento para salir a la calle a prestar servicio. "Desde la cabalgata de Reyes Magos no tenían esa figura, que designa el edil de Seguridad o el alcalde, y no pueden ayudar en la seguridad de los actos", ha afirmado.

Lupiáñez denuncia que los voluntarios siguen sin poder prestar su servicio. No han estado ni en las romerías de primavera ni en las últimas ferias que se han celebrado. Tampoco en el Weekend Beach Festival. Y no hay solución a la vista. "El Partido Popular sí cuenta con Protección Civil, queremos reforzar su trabajo y dotar a la Agrupación de material y vehículos. Sin embargo, PSOE y Grupo Independiente caminan hacia su desmantelamiento, y no entendemos el porqué", ha detallado Lupiáñez.

"Con una Policía Local muy mermada y sin Protección Civil, nuestro municipio queda a expensas de la Policía Nacional, también con una plantilla insuficiente, a la que aún no se han incorporado todos los agentes en prácticas (se espera que lleguen esta semana) para reforzar la seguridad de la Comisaría de Torre del Mar".