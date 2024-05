Kike Pérez confirma que el play off será gratis para los abonados del Málaga CF

El director general del Málaga CF, Kike Pérez, atendió a los micrófonos de Radio Marca Málaga en el mediodía del miércoles desde el restaurante Casa Juan Los Mellizos de Torremolinos. El vitoriano desgranó el momento actual de los de Martiricos, el peor de la temporada, respaldando a su entrenador, Sergio Pellicer, a quien ya ratificó en privado. También se alineó con Loren Juarros y el administrador judicial, destacando que "no hay persona más honesta que José María Muñoz". Además, detalló cómo será el play off en clave malaguista y explicó la situación de Ramón Enríquez.

Confianza en el equipo

Kike Pérez asegura estar "contento y confiado" de cara al desenlace de la temporada, pues no tiene dudas del compromiso del plantel y cree muy próximo el ascenso: “Nos hemos metido en playoff y vamos a pelear el ascenso. Nos quedan cuatro peldaños. Soy muy optimista por naturaleza, pero no ignoro la realidad. Entiendo y comprendo que ahora la gente no esté contenta por la dinámica, pero yo sé que ese descontento va a ser temporal porque lo van a dar todo. Porque nuestro Málaga vuelva al fútbol profesional. Entre todos lo vamos a conseguir”.

Respaldo a Pellicer

El nombre de Sergio Pellicer está en la cabeza de cualquier malaguista. La figura del técnico de Nules está siendo más que cuestionada, habiendo llegado incluso a escucharse el "Pellicer dimisión" en La Rosaleda durante el último encuentro ante el Mérida. Aun así, el director general mantiene la confianza intacta en él: “Si no estuviéramos contentos y confiados en él, no estaría en el banquillo. Tenemos confianza en la plantilla y cuerpo técnico. He estado con muchos entrenadores y presidentes. Cada uno tiene una manera de expresarse cuando no consigue un objetivo. Nosotros a él le hemos respaldado de manera privada, que es donde hay que hacer las cosas. Él está feliz en un 90%. Ha dicho varias veces que es el mejor grupo de chicos que ha tenido en su carrera. Tiene comunicación diaria con Loren y conmigo y no nos ha mostrado en ningún momento un descontento. A mí personalmente nunca me ha dicho que esté descontento con la plantilla”.

Detalles del play off

Con el play off ya matemáticamente atado, uno de los asuntos que capta el interés de los malaguistas es todo lo relacionado con el play off, algo que el club ya tiene planificado: “Estamos trabajando en los detalles de cara al play off. Un eslogan, un pequeño stage para el equipo, recibimiento y todos nuestros abonados acudirán gratis a las semifinales y a la final del play off. Puedo hablar de agradecimiento en mayúsculas a la afición. Ha sido un pilar clave para estar aquí. Queremos una Rosaleda llena de malaguistas. Dependiendo de los partidos a los que haya venido, el abonado podría tener la oportunidad hasta 72 horas antes de que retire su entrada. Lo dejaremos en el número cinco de partidos. Unos 1800 abonados han venido a ese número o menos”.

Loren Juarros, de espaldas, junto a José María Muñoz y Kike Pérez, en La Rosaleda. / Alex Zea

La situación de Ramón

La lesión de Ramón Enríquez en el último encuentro en La Rosaleda supuso un nuevo capítulo en el calvario del canterano con las lesiones. Por ello, existían dudas acerca de una posible renovación de un jugador que acaba contrato en junio. Sin embargo, el director general cuenta con él: “Desde la dirección deportiva, junto con los servicios médicos, están tratando el asunto de Ramón. Él termina contrato y la lesión no ha influido. Ramón es uno de los nuestros, desde los 11 años. Antes y ahora, desde la dirección deportiva se me ha trasladado que el objetivo era que siguiera entre nosotros. Habrá que trabajar en una renovación. El club siempre tiene que mirar por sí mismo, pero Ramón es uno de los nuestros y desde la dirección deportiva se trabajará en conseguirlo de la mejor manera posible”.