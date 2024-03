Hoy arranca una nueva línea de autobús entre La Cala del Moral y Málaga capital

Rincón de la Victoria cuenta desde hoy con una nueva línea de autobús que refuerza la conexión mediante transporte público entre La Cala del Moral y Málaga capital.

Se trata de la Línea M164 que contará con 7 expediciones de ida y 6 de vuelta cada día durante los próximos seis meses. En ese plazo se espera que entren en funcionamiento los nuevos vehículos de 15 metros que absorberían toda la demanda.

La nueva línea es fruto de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Rincón, el Consorcio de Transportes de Málaga y la concesionaria del servicio, la empresa Avanza, para paliar la saturación del servicio, principalmente a primeras horas de la mañana para desplazarse hasta la capital malagueña, según ha explicado el edil del área, Pablo Pardini.

"Esta nueva ruta no afectará a la M160, que seguirá haciendo sus paradas en La Cala del Moral," según explicó el concejal.

La nueva línea complementará el servicio de la actual línea M-160 del Consorcio de Transportes. / l.o.

Horarios

Los horarios de esta línea, de lunes a viernes, son los siguientes:

Desde La Cala del Moral : 07:00, 08:00, 09:30, 10:50, 13:05, 14:05 y 15:40.

: 07:00, 08:00, 09:30, 10:50, 13:05, 14:05 y 15:40. Desde Muelle Heredia: 07:30, 08:55, 10:20, 12:40, 13:40 y 15:00.

El acuerdo tiene una duración de seis meses porque es el tiempo en el que se espera que la empresa Avanza reemplace los vehículos actuales por otros de 15 metros, según el acuerdo adquirido a finales de 2023 por la concesionaria y el Consorcio de Transporte. De esta manera, se espera cubrir la demanda existente, que no se puede satisfacer con los actuales vehículos de 13 metros no pueden cubrir a su paso por La Cala del Moral.

Demanda

"No podemos aceptar que los ciudadanos de La Cala del Moral no puedan llegar a tiempo a sus puestos de trabajo, al médico o, simplemente, a Málaga y viceversa, porque los vehículos no pueden absorber la demanda de este servicio de transporte público", ha explicado el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado.

El concejal de Transporte añade que están estudiando nuevas opciones con todas las administraciones que tienen competencias o que están involucradas directamente o indirectamente para solucionar los problemas de movilidad y de conexión con la capital.