El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, que define la estrategia de los próximos años para satisfacer las necesidades de movilidad de un territorio que se caracteriza por una demanda de viajeros muy estable debido, sobre todo, al turismo.

Así, el documento contempla distintas alternativas para mejorar la movilidad, como la ampliación de la red del Metro Málaga hacia Málaga Este, con Rincón de la Victoria como parada final, así como la implantación de Bus Rapid Transit (BRT), que el propio Ayuntamiento de Málaga estuvo barajando hace una década para el Paseo Pintor Sorolla.

El portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, ha subrayado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del gabinete que este plan abre la puerta a la incorporación de siete municipios al Consorcio Metropolitano de Transporte del Área de Málaga, que suman una población de más de 170.000 habitantes: Álora, Antequera, Coín, Fuengirola, Riogordo, Valle de Abdalajís y Villanueva de la Concepción.

El plan busca construir una estrategia para mejorar los servicios e infraestructuras de transporte sobre la base de las redes de transporte ya existentes e incluyendo nuevas tecnologías, infraestructuras y servicios, explicaron desde el Gobierno andaluz en un comunicado. Para ello se ha hecho un diagnóstico de toda la movilidad del área metropolitana, en la que se ha analizado por primera vez las rutas de transporte a la demanda, la difusión del uso del patinete eléctrico o la movilidad compartida en vehículos privado mediante aplicaciones.

Esta hoja de ruta, además, se centra en la intermodalidad y el fomento del transporte público, los modos no motorizados y el uso de energías limpias, en cumplimiento de los objetivos sobre cambio climático y sostenibilidad de la Estrategia Europea y en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Horizonte 2030

El objetivo del plan, con el horizonte puesto en 2030, pasa por reducir en 52.000 coches diarios el tráfico por el área metropolitana de Málaga, lo que permitiría rebajar en un 10% las emisiones de CO2 de este tipo de tráfico.

"En Málaga nos enfrentamos a una fuerte estacionalidad de viajeros por la importancia del turismo y la necesidad de impulsar una movilidad que impulse su crecimiento económico y su cohesión social", afirmaba la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, que participó la semana pasada en la inauguración los foros Greencities (Inteligencia y Sostenibilidad Urbana) y S-Moving (Movilidad Inteligente y Sostenible) en el Palacio de Ferias de Málaga.

Las actuaciones incluidas en el documento serán analizadas con mayor detalle en fases posteriores, previamente a su selección final y puesta en ejecución.

Metro hasta Rincón de la Victoria

Díaz explicaba que la estrategia de la Junta en torno al transporte pasa por "reducir" el uso del vehículo privado y aprovechar las posibilidades que traen las nuevas tecnologías. Para ello, se apuesta por resolver los problemas de movilidad con distintas alternativas que se definirán en una fase posterior y que incluyen la ampliación de la red del metro en Málaga e implantar tranvías y plataformas reservadas.

La idea de llevar el Metro de Málaga a Málaga Este es una propuesta que fue planteada por la Junta de Andalucía en su plan de infraestructuras de hace veinte años. De hecho, esa línea 3 está pintada como línea soterrada que continuaría la actual bajo la Alameda para atravesar el Parque y llegar hasta Rincón, con idea de combinarla con un tren ligero que conecte con la Axarquía.

Esta propuesta habría que rediseñarla y ver las posibilidades técnicas que tiene, en la medida que se enfrenta a un suelo complejo, cerca del mar y atravesando zonas muy dispersas, lo que obliga a medir bien el coste y el retorno del proyecto. No obstante, la Junta ya ha dejado claro que no se trabajará en esta línea hasta que no se termine la ampliación hacia el Hospital Civil, que está previsto que entre en servicio en 2027 y cuyo primer tramo ya se ha adjudicado.

Los BRT, o autobuses rápidos que circulan por plataformas exclusivas, fue un proyecto planteado por el Ayuntamiento de Málaga como alternativa al metro para la zona Este. Serían carriles de uso exclusivo para el autobús, con preferencia semafórica y que permitiría la circulación a mayor velocidad. Se planteó atravesando el Paseo de Réding y Pintor Sorolla, para seguir por Juan Sebastián Elcano. Bien es verdad, que el alto coste, aunque menor que el metro, y las dudas sobre la ocupación de carriles dejó a este proyecto en suspenso.

La consejera recordaba apuestas de fomento del transporte público como los carriles bus-VAO (citando el que se ha licitado entre la Universidad de Málaga y la Comisaría de Policía por valor de 8,7 millones de euros), así como la ampliación del metro al Hospital Civil, un proyecto del que ha dicho que "pronto tendremos buenas noticias".