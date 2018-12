La emotiva felicitación navideña del humorista Tomás García

Recuerdos de niñez, sensación de ausencia por lo que no están y una sonrisa para recordarlos. Homenajes sencillos para las personas queridas, lugares de Málaga que se van sucediendo y un final en la que Chiquito de la Calzada se convierte en la mejor felicitación de Navidad. Esos elementos son los que componen la sentida felicitación de Navidad del humorista malagueño Tomás García, que vuelve a usar las redes sociales para difundir un vídeo de un minuto en el que hace su particular repaso a la Navidad, cargado de sentimientos y, por supuesto, ese humor sorprendente e ingenioso que es marca de la casa.



Este vídeo se ha viralizado rápidamente, tocando la fibra sensible de muchos de sus seguidores, siendo especialmente significativo para los malagueños, al incluir escenas de espacios de la ciudad fácilmente identificables, además de tener un valor especial para el propio Tomás García. En apenas 18 horas cuenta con 11.500 reproducciones en Instagram.