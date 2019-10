El impactante vuelo de un avión de carga entre edificios que te quitará la respiración

Impactantes e inquietantes pueden resultar las imágenes de un enorme avión de carga sobrevolando el espacio entre los rascacielos de la ciudad de Brisbane, Australia, de no saber que se trata de parte de un espectáculo. Concretamente del Festival de Brisbane, un espectáculo de arte que se celebra cada año por estas fechas en la capital de Queensland, y que tradicionalmente culmina con una exhibición aérea militar justo antes del lanzamiento de fuegos artificiales.



Este año, las fuerzas aéreas tenían preparado una rutina aérea con un avión de carga C-17A Globemaster y un avión de combate Super Hornet F/A-18F que volarían a baja altura sobre el horizonte de Brisbane, llegando a estar a menos de 100 metros tanto del suelo como de los rascacielos de la ciudad.







A pesar del vértigo de las imágenes, este tipo de exhibiciones de vuelo se planifican y se ensayan de antemano. Los pilotos entrenan a un alto nivel poniendo a prueba su habilidad para realizar tales maniobras.



Por otro lado, la ruta está más que estudiada teniendo en cuenta todas las rutas de escape posibles para el avión en caso de que se presentara algún imponderable.





Aún así, no deja de ser realmente impactante ver volar a un avión de tales dimensiones con tal agilidad.







Awesome shots of RAAF C-17 at Brisbane River Fire Air Show



