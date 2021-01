Jorge Cadaval 'desmiente' que sea Rachel Levine tras la polémica en redes

Tras la elección de Rachel Levine por parte de Joe Biden como vicesecretaria del Departamento de Salud y Servicios Sociales, las redes sociales en España se han llenado de memes y comparaciones. El motivo ha sido que los internautas le han sacado parecido con varios personajes públicos, como es el caso de Jorge Cadaval, de Los Morancos, o el humorista Joaquín Reyes.



De hecho, Jorge Cadaval no ha tardado en convertirse en Trending Topic en Twitter, razón por la que ha acudido a esta misma red social para desmentir, con su humor habitual, que sea Rachel Levine.



"Desde aquí quiero decir que no soy yo, que yo soy Jorge y ella es Rachel y ya está, no confundirme más, lo pido por favor", ha dicho en un vídeo publicado en las redes sociales





No, no soy Rachel Levine, pero le deseamos mucha suerte en su cargo! ? ? pic.twitter.com/R0q6XlCGS7 — Jorge y Cesar (@LosMorancos) January 19, 2021

Graduada en Harvard y en la Escuela Médica Tulane,, y profesora de Pediatría y Psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Pensilvania.Ha escrito en el pasado sobre la crisis de los opiáceos en EEUU , la marihuana con fines médicos, medicina para adolescentes y para LGTBQ y desórdenes alimentarios. Hasta ahora,, donde ha dirigido la respuesta de ese estado a la pandemia, pese a que ha recibido numerosos ataques tránsfobos.El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes que designará a Rachel Levine como, con lo que de ser confirmada por el Senado podría convertirse en la funcionaria federal de mayor rango abiertamente transgenéro en el país.en lo que respecta a la inclusión de personas transgénero, a las que ha hecho referencia en sus discursos. El político demócrata ha elegido para liderar el Departamento de Transporte al exalcalde Pete Buttigieg, que es la primera persona del colectivo LGTBQ nominada para un cargo en el gabinete de Gobierno.