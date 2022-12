Está considerado uno de los 'streamers' más populares: Joaquín Domínguez, mas reconocido como ElXokas, comenzó su andadura en Twitch hace cuatro años y ahora se ha convertido en uno de los grandes referentes del 'World of Warcraft', uno de los juegos que mueve a más seguidores en Internet.

Pero la cara B de su éxito rotundo siempre han sido sus incontrolados ataques de ira, el joven gallego se caracteriza por un estilo de comunicación violento y agresivo que en más de una ocasión le ha jugado una mala pasada frente a la opinión pública.

Otro de sus hitos más problemáticos fue cuando elogió en directo a un amigo que emborrachaba a chicas en las discotecas para ligar con ellas, un comentario que ha sido señalado recientemente por la polémica campaña del Ministerio de Igualdad contra el machismo.

Ahora, ElXokas ha vuelto a ser 'trending topic' por otro episodio que muchos han calificado de vergonzoso a vomitivo: en un directo de Twitch donde relataba una escena aparentemente tierna (las frecuentes conversaciones con su abuela) el gallego pierde los papeles y empieza a vociferar insultando a sus padres.

"Mis putos padres que son retrasados siempre me hacen lo puto mismo. Y es que me suda la polla, y lo voy ha decir aquí: si hay alguna persona aquí que tengáis una persona anciana en casa, no tengáis conversaciones al lado de ella cuando está al teléfono", arranca, para después explicar que está muy ocupado como para dedicar más de dos minutos a hablar con su familia, una práctica que hace diariamente "por puta responsabilidad".

"Dadle el puto teléfono e iros a tomar por culo, porque mi vida es muy ocupada" grita en otro momento, cuando explica cuánto le molesta que sus padres hablen cerca de su abuela mientras esta está al teléfono con él.

Al final, el 'streamer' se dirige directamente a su madre, deseando que "ojalá lo vea". "Mamá, espabila un poco: ¿Os dais cuenta de que estáis haciendo el puto idiota y os tenéis que mover. Te separes o te callas la puta boca".