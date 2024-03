Polémica: una influencer mejicana critica esto del acento andaluz y las respuestas son para enmarcarlas

El español es, actualmente, la lengua materna de más de 500 millones de personas: una lengua que se caracteriza por su diversidad y su riqueza; y en a causa de la gran extensión geográfica en la que se habla contiene una inmensa variedad de dialectos que se diferencian por la forma de pronunciar, por las palabras que se utilizan para nombrar lo mismo y por las expresiones que los caracterizan.

La diversidad del español es, sin duda, una de las grandes fortalezas de este idioma aunque hasta hace no mucho este reflejo de la cultura, la historia y la idiosincrasia de las regiones no estaba tan bien considerado: muchos dialectos han sido discriminados o considerados directamente como "inferiores" al español canónico por haber tomado este como referencia de lo "estándar". Esta discriminación, que se ha dejado sentir especialmente en el plano de lo educativo, ha impuesto durante muchos años una visión única sobre cuál es la forma adecuada de escribir o hablar.

Polémica por las críticas de una influencer mexicana al andaluz

Lejos de tratase de un caso de discriminación al uso, un ejemplo reciente sobre las polémicas que pueden surgir en torno al uso de distintas variedades del español lo ha dado la influencer @ivioceguer provocando ciertos de reacciones al comentar su impresión sobre el acento español, en concreto el andaluz que se habla en Sevilla: "Dudé hasta de mi nivel de español, mi lengua materna es el español, el mexicano, he hablado toda mi vida el mexicano y he visto toda mi vida muchas series españolas, me gustan mucho, y entendía todo".

La joven relata que "Cuando llegué acá a España esperaba encontrar ese acento. Y oh sorpresa, me encuentro con el acento aquí, de Sevilla, de Andalucía, que la verdad no entiendo. No es como que no entienda todo, pero no entiendo muchas cosas, hablan súper rápido y al mismo tiempo como que cortan las palabras y agregan vocabulario que no conozco".

Para ejemplificar los problemas que está teniendo para entenderse en la capital sevillana, ha contado una anécdota: "Saqué a mi perrita a pasear, se me acercó un señor con su perrito y me dijo algo que no entendí. Y le dije: ¿perdón? Y me volvió a decir otra cosa que no estoy segura de haber entendido lo que me quiso decir. No quería contestar algo que no tuviera nada que ver, solamente me reí y me fui".

En el vídeo ha reconocido que no entiende ni media de lo que escucha, aunque explica que tiene "la esperanza de que hablando más con gente de aquí y con el tiempo me llegue a acostumbrar y entienda,porque por ahora está muy complicado".

Rápidamente los usuarios han salido al paso para echar un cable a la visitante mexicana y explicarle el contexto idiomático de España: "Sí, en Andalucía es diferente... tanto en Sevilla, como en Málaga, Almería, Jaén... son acentos diferentes y expresiones jijiji pero tenemos mucho arte".