"Intu Costa del Sol quiere ser otro elemento contra la estacionalidad turística"

Este aragonés con una amplísima trayectoria como directivo tanto en el sector financiero como en el de los modernos espacios comerciales desgrana algunas de las claves fundamentales de un proyecto que confía en que suponga un complemento perfecto a esa Málaga de los museos, a esa provincia de los 14 o 15 millones de turistas anuales y a ese territorio que cada vez tiene un mayor peso estratégico, «como nuevo eje» territorial para conectar Europa con las nuevas infraestructuras que abandera Marruecos con inversores de medio mundo.

El nombre de Salvador Arenere es cada vez más popular en la Costa del Sol y el conjunto de Andalucía. Como consejero de la multinacional Intu ejerce de portavoz cada vez que se presenta un nuevo avance hacia el futuro proyecto de centro comercial y de ocio previsto en Torremolinos. Pero detrás de este cargo figura una trayectoria incontestable. A algunos colegas de esta parte del país, de aquellos que cada marzo peregrinábamos al Congreso de Huesca para perfeccionar nuestra destreza en esto del nuevo periodismo digital, nos lo presentaban hace algo más de una década como «uno de los artífices» de la Expo 2008 de Zaragoza. Y ya se destacaba que, nacido en la pequeña localidad turolense de Mora de Rubielos, se había labrado una importante carrerea como directivo financiero. En ese camino ha llegado a presidir la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) o a formar parte de la Junta Directiva de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE).

En primer lugar corresponde felicitarle. Estamos a días u horas de que ustedes presenten el proyecto para poner en marcha las obras de urbanización de un nuevo concepto de espacio comercial y de ocio que ha requerido de casi siete años de trámites hasta llegar a este momento.

La felicitación debe ser para la sociedad torremolinense y la Costa del Sol por extensión. Recordemos que tenemos suscritos hasta 26 convenios con todo tipo de entidades que representan al tejido asociativo, ciudadano y empresarial de la provincia. Ya vivimos un momento especial, en marzo pasado, justo cuando fue presentada la sede de Intu Costa del Sol en el Molino de Batán. Pero consideramos que el auténtico kilómetro 0 con todo lo mucho y bueno que está por venir para esta ciudad y el resto de la comunidad autónoma lo representará, hacia el mes de septiembre u octubre, esa presentación oficial del proyecto del propio centro comercial y de ocio. Será entonces cuando será partícipe toda la ciudadanía de lo que significarán estas instalaciones.

¿En qué fase trabajan en estos días, con la aprobación definitiva en el PGOU de Torremolinos ya resuelta?

Hemos empezado ya con las labores para confirmar qué operadores quieren tener espacio propio en este recinto. Y podemos indicar que no sólo el nivel de aceptación es muy alto. Todos quieren estar porque consideran que estamos ante un proyecto distinto a Intu Puerto Venecia, por ejemplo. Es una versión muy renovada, con un paisajismo espectacular. Este aspecto es básico para los operadores de ocio. Pero también la posición de Torremolinos y la Costa del Sol como centralidad nueva a la hora de mirar hacia Andalucía y esta parte de nuestro país. Así el operador se muestra dispuesto, al creer en este proyecto, a presentar un edificio único en cada caso. No está dispuesto a que no esté aquí lo mejor de su portfolio.

¿Cuáles son las líneas básicas que erigen a ese futuro Intu Costa del Sol en un concepto tan distinto y a la vez tan atractivo?

Atraen muchos de sus elementos fundamentales de ocio, el circo residente, la noria integrativa o esa zona de aguas del sur. Pero no sólo hablamos de diseño. El mismo está condicionado y favorecido por la meteorología y localización estratégica de este enclave. Y si observamos la dinámica demográfica de la provincia o de Málaga capital, como nuevo eje, no podemos olvidar esos 14 o 15 millones de turistas que ya acuden de forma habitual. Es un foco muy importante. Como ayuda aportado por todos los lugares que están, a través de transporte por carretera, mar o avión, a hora y media o dos horas de distancia.

Antes el centro comercial era un supuesto enemigo para el pequeño comercio, ¿cómo lucharán ustedes contra ese enemigo de todos que es la venta online?

Contribuyendo de la mejor forma posible a ampliar la magnífica oferta comercial y de ocio que tiene esta tierra. Logrando que dentro de Intu Costa del Sol la permanencia media de las familias o de los grupos de personas sea la más elevada posible, con un proyecto de última generación, con operadores de ocio y de retail que aporten sus últimas innovaciones. Que el visitante vea que hasta las tiendas físicas cambian y evolucionan rápidamente. El concepto en sí es competir con el comercio electrónico, de manera que debes hacer algo muy competitivo, algo muy diferente, incluyendo al a vez una oferta de restauración muy atractiva. Tenemos la ventaja de que la restauración que hay en Andalucía es de por sí todo un referente.

No deja usted de hacer hincapié en todo lo que aportará el entorno, suponemos que dispuestos a encajar también en ese destino cultural de máxima magnitud que ya es Málaga capital.

El éxito de este territorio es que ha apostado fuerte por una oferta complementaria al sol y playa. Es el éxito de ofertar museos, de pensar en un turismo para todo el año y los 365 días del primero al último. Nosotros incorporaremos la oferta de ocio para toda la familia, para los más pequeños y todos los que deseen disfrutar de cientos de actividades al mes. Así se contribuye a romper esa estacionalidad turística. Queremos ayudar a esta tierra mediante ese empleo estable para todo el año, porque es un factor que la hostelería lamentablemente no puede aportar.



¿Qué le puede usted decir en este punto a esos pequeños comercios de Torremolinos?

Que tienen que ver las sinergias que van a venir de nuestra mano, y nuestro compromiso de integración paisajística para fortalecer el desarrollo justo hasta el centro de la ciudad y su nueva zona peatonal. Que recuerden que de esos 26 convenios suscritos destaca el firmado con la asociación empresarial ACET, con la que nos une una magnífica relación. Ellos han entendido, siendo asociación de comerciantes y empresarios, lo que va a suponer para el visitante cruzar desde Intu Costa del Sol al corazón de Torremolinos, mediante un paseo muy agradable y que reportará beneficios para todos.

¿Y a determinadas formaciones políticas que han podido ser reticentes a este proyecto?

Que observen el consenso político que hubo en el último pleno, en el que ningún grupo político se posicionó en contra. Es de agradecer en este aspecto que proyectos de marcado carácter social logren esa unidad. Nuestra iniciativa nace con el Partido Popular y se culmina, en cuanto a la aprobación del PGOU, con el PSOE. Y lo mejor es que toda la clase política ha sido consciente de que no estamos ante un proyecto de cuatro años. O también que para poder atraer inversión es necesaria la suficiente estabilidad política, además de una seguridad jurídica y una tramitación política lo más ágil posible. En esto sitúo como a una isla en España toda la Costa del Sol. Si aquí se ha generado crecimiento es porque se están haciendo bien las cosas. Porque se ha conseguido apartar la confrontación. Por eso la Costa del Sol es un referente turístico mundial y lo va a ser cada vez más. El capital ya hemos visto cómo huye de conflictos sociales o territoriales.

¿Podemos decir que se ha pasado página a esa Andalucía repleta de casos de corrupción en ámbitos como el urbanístico?

La seguridad jurídica que ahora se tiene es básica. Que hoy por hoy no haya cambios de las reglas del juego, como los ha habido, justo a mitad del partido. Y también es necesaria una fiscalidad razonable o el potencial que se ve para generar empleo. Porque ya vemos que Italia tiene problemas, que a Alemania las exportaciones no les funcionan como hasta ahora... Sin embargo aquí las previsiones son optimistas.

¿No habrá que estar pendientes del Brexit siendo Intu una cadena nacida en el Reino Unido?

Este tipo de proyectos no son a dos o cinco años. Partimos siempre de un horizonte superior a 35 años. Va a haber de todo, ciclos de carácter expansivo y otros que no lo sean. En estos momentos España está creciendo por encima de la media, y si hay un lugar que merece la pena invertir, tengo clarísimo que ahí debe figurar la Costa del Sol. Como nuevo eje intercontinental si miramos el crecimiento en Marruecos en términos de mejora de infraestructuras y tecnologías. Pero además hemos podido escuchar en Málaga a las autoridades británicas garantizarnos la suficiente tranquilidad respecto a lo que depare el futuro. Con o sin salida de la Unión Europea, nuestros estudiantes y las personas residentes en uno u otro país van a tener que estar regulados por convenios entre ambos países. Las relaciones comerciales entre España y Reino Unido seguirán ahí.

Porque además la meteorología juega aún a nuestro favor.

Para un inglés que piense en su jubilación, la mayor de sus ambiciones es poder venirse a la costa española a vivir. Y en esta provincia, en Málaga, Intu Costa del Sol va a ser un incentivo adicional.