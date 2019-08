Los equipos de extinción esperan estabilizar este miércoles el fuego de Estepona

El detenido por el suceso, un ciudadano francés que cometió una negligencia, pasa hoy a disposición judicial.

Los equipos de extinción confían en que el incendio que afecta a Estepona desde el lunes pueda quedar estabilizado a lo largo de la jornada de hoy. Las condiciones meteorológicas fueron mejorando ayer en Estepona, donde el incendio en la zona de Peñas Blancas ha calcinado ya más de 300 hectáreas, por lo que la Junta espera que pueda quedar estabilizado este miércoles. Así lo aseguraron el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que visitaron el puesto de mando desde el que se coordina las labores de extincióin del fuego. Moreno confirmó además, que poco antes de las siete de la tarde se había iniciado el realojo de los vecinos de las urbanizaciones que fueron desalojados de Forest Hill y las Alberdinas.



En total, casi 400 viviendas tuvieron que ser desalojadas por prevención ante el avance del fuego desde el lunes y 144 personas pasaron esa noche en el polideportivo de El Carmen de la localidad esteponera.



La madrugada fue «complicada» para los efectivos que trabajaban contra el fuego: «La noche se ha comido 200 hectáreas», lamentó Bendodo, quien subrayó la «perfecta coordinación de todas las instituciones y efectivos» del Plan Infoca, el Ayuntamiento de Estepona, el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga y las consejerías de Interior, con el sistema de Emergencias 112; y la de Agricultura y Desarrollo Sostenible. Bendodo explicó a los periodistas que las condiciones del lunes, cuando se desató el fuego y se activó el nivel cero en un primer momento, «no eran favorables, hacía muchísimo calor, había poca humedad y viento; tres tipos de viento distintos y eso ha complicado toda la evolución».



Así, subrayó que trabajaron 22 medios aéreos hasta las 21.00 horas, cuando se tuvieron que retirar por la caída de la noche; y el trabajo desarrollado a pie de campo por los efectivos del Infoca y del CPB. Esto, añadió Bendodo, permitió que en la mañana de ayer la situación fuera «más esperanzadora, no hace el viento ni el calor de ayer y hace más humedad».



Las esperanzas para dejar estabilizado el incendio durante la tarde de ayer, no obstante, quedaron descartadas, según confirmó Juanma Moreno ante las preguntas de los periodistas. Moreno indicó que «si no hay cambios en la previsión meteorológica», hoy podrían tener estabilizado y controlado el incendio de Peñas Blancas.





Incesante el trabajo de los medios aéreos en el #IFEstepona. Imágenes de dos helicópteros pesados, tipo Kamov: despegue, toma de agua y desplazamiento inmediato al incendio. Vídeo enviado por nuestro seguidor @Javielito04 pic.twitter.com/MAhU0pcufK — INFOCA (@Plan_INFOCA) August 20, 2019

El Presidente de @AndaluciaJunta @JuanMa_Moreno, que ha estado al tanto desde los primeros momentos del #IFEstepona y de su evolución, se ha desplazado al #PMA para supervisar sobre el terreno la labor que llevan a cabo los operativos que trabajan en la emergencia pic.twitter.com/YpdbLafJ9e — Emergencias 112 (@E112Andalucia) August 20, 2019

En #IFEstepona continúa el trabajo combinado por tierra y aire del dispositivo. En la zona sur del incendio, descargas como la que muestran estas imágenes permite ir avanzando al personal en tierra para realizar el remate manual sobre los puntos calientes que se detectan pic.twitter.com/uxox0IoQeu — INFOCA (@Plan_INFOCA) August 20, 2019

El presidente de la Junta también indicó de que el detenido como responsable del fuego pasará mañana a disposición judicial. Como informó ayer este periódico, se trata de un ciudadano francés. Por su lado, Bendodo explicó que lo que impide descargar a los medios aéreos. En este sentido, ha aclarado que dos de ellas ya están desconectadas y queda una. Ayer estaban trabajando en la zona, «unos magníficos profesionales, experimentados por desgracia por la cantidad de incendios forestales». «Quiero resaltar la profesionalidad de todas las personas que están trabajando de forma incesante para que este incendio tenga el menor daño posible», aseveró el también portavoz de la Junta de Andalucía. El delegado del Gobierno en Andalucía informó ayer.