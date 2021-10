El alcalde de Mijas, Josele González, y la edil de Comercio, Natalia Martínez, han anunciado esta mañana que la primera marketplace del comercio local mijeño, yomequedoenmijas.com, ya está abierta. Se trata de una plataforma online que permite comprar productos y servicios locales de forma online y que incluye el primer directorio de establecimientos mijeños.

El alcalde mijeño, Josele González, ha explicado que desde el inicio de la pandemia su equipo de gobierno ha desarrollado medidas para estimular el comercio y la economía del municipio, con lo planes de ayuda OREA o COMETHA, y ahora dan el salto en lo digital con esta primera marketplace que se desarrolla en el municipio y a la que ya hay 170 comercios adheridos.

Josele González ha adelantado que van a promocionar esta plataforma a nivel local y provincial. "Y también queremos aumentar la oferta actual y conseguir que más comercios se adhieran a esta plataforma. Cuántos más seamos, más útil será esta marketplace para todos".

Yo me quedo en Mijas es un escaparate virtual que ofrece, entre otras ventajas, la posibilidad de comprar en diversos negocios del municipio e incluir todas las compras en un solo pedido; elegir el tipo de recogida, en el establecimiento o a domicilio, en 24-48 horas, pudiendo seleccionar si se desea recibir el pedido por la mañana o por la tarde; o descubrir de un solo vistazo las ofertas más atractivas que presentan los comercios.

La marketplace es accesible desde cualquier dispositivo y no se necesita registro como otras plataformas y cuenta con todas las categorías posibles, desde moda y complementos, hasta restauración, turismo, salud y estética, ferreterías, heladerías, e incluso una pestaña específica de artesanía, dada la importancia que este sector tiene en nuestro municipio. "Nos adaptamos a las necesidades que cada negocio tenga, no necesariamente tienen que vender productos online o servicios también puede utilizarlo como una herramienta de publicidad y promoción que es totalmente gratuita", explica la edil de Comercio, Natalia Martínez.

La página web del comercio local de Mijas es intuitiva y fácil de usar, según los propios comerciantes que ya están adheridos a ella. Uno de ellos es Antonio Alarcón, gerente de Sol Eventos Málaga. "Yo tengo un poco más de experiencia pero incluso mi mujer que no tenía ni idea ha empezado a subir fotos y tal y vemos que es muy sencilla de usar", afirma. Una opinión que comparte también Roberto Azcurra, de La Tarara Muebles. "Me ha sorprendido la facilidad que tiene la web para trabajar, la he comparado con otras y no tenemos nada que envidiar. La página está muy bien hecha".

Por su parte, Raquel Lozano, junto a su socia Miriam Gallego, buscan seguir expandiendo su agencia de viajes Wanderlust Travel a través de esta plataforma por la que se muestran muy agradecidas con el Consistorio. "Se trata de una iniciativa muy importante porque nos permite dar a conocer a todos los comercios del pueblo", añade.

Desde hoy www.yomequedoenmijas.com echa a andar y el área de Comercio recuerda al resto de comerciantes de la localidad que aún no se hayan adherido a la plataforma que pueden formalizar su inscripción por la propia página web de forma totalmente gratuita.