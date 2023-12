Una patrulla de la Policía Local acompañada por varios trabajadores interceptaron el pasado domingo, 3 de diciembre, a dos nuevos intrusos que habían asaltado el parque de atracciones Tivoli World, que se encuentra cerrado al público desde septiembre de 2020.

Los intrusos son dos jóvenes de Barcelona, de 19 y 27 años, que asaltaron las instalaciones equipados con monopatines y recorrieron varias atracciones para grabarse patinando con cámaras corporales y móviles.

Gracias al sistema de videovigilancia con detectores de movimiento instalado hace un año por los trabajadores del parque de atracciones, los individuos fueron detectados nada más entrar en las instalaciones, sobre las 15.30 horas, según explica Juan Carmona, uno de los trabajadores que continúa patrullando las instalaciones las 24 horas al día.

Los trabajadores alertaron rápidamente a la policía y los jóvenes no estuvieron nada más que el tiempo que tardaron los agentes de la Policía Local en acudir al requerimiento (todas las patrullas de la Policía Nacional estaban ocupadas).

Interceptados

Mientras llegaba la policía, los jóvenes se grabaron patinando en distintas atracciones como el Gusano, el Pony Express y la pista de coches choque donde fueron interceptados.

Como en ocasiones anteriores, los agentes condujeron a los intrusos a la entrada del parque de atracciones para su identificación, aunque en esta ocasión, ninguno de los asaltantes llevaba consigo el DNI, por lo que fueron conducidos hasta las dependencias policiales para comprobar que no tenían antecedentes de ningún tipo.

Antes, les exigieron que borraran todas las imágenes que hubieran grabado, recordándoles que si apareciera algún vídeo en las redes sociales a partir de ahora serían denunciados. "Decían que querían denunciar el estado de abandono del parque de atracciones, pero para eso tienen que pedir permiso, como lo han hecho las personas que han grabado dos documentales que se van a estrenar en breve".

"Tivoli está cerrado, pero no deja de ser una propiedad privada que no se puede asaltar así por las buenas. Por eso estamos empapelando la entrada principal y todos los accesos con los artículos que han salido publicado en prensa sobre todos los asaltos que se han producido, para que nadie pueda decir que no sabían que no se podía entrar", explica Juan Carmona.

Antecedentes

El último asalto antes del registrado el pasado domingo se produjo el 11 de noviembre pasado cuando cuatro jóvenes, dos chicos y dos chicas de Coín y Benalmádena, de 23 y 26 años, asaltaron las instalaciones y forzaron las oficinas, rompiendo un aparato de aire acondicionado.

En aquella ocasión, los jóvenes fueron denunciados por provocar daños en los almacenes de mantenimiento, e incluso se le intervinieron 300 gramos de marihuana cuando fueron interceptados y registrados.

Aunque la mayoría de asaltos a las instalaciones son de jóvenes que quieren grabarse en las atracciones, Juan Carmona afirma que también ha habido casos como el de estos jóvenes malagueños, que fueron denunciados por provocar daños en las instalaciones. Es el caso de unos individuos que accedieron al parque y fueron sorprendidos mientras intentaban llevarse las vallas metálicas del saltamontes.