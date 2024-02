Los alcaldes de los grandes municipios de Málaga hacen piña contra el peaje en la autopista AP-7

El frente común que las mancomunidades de la Costa del Sol Occidental y del Campo de Gibraltar ha establecido para exigir la liberación del peaje en la autopista AP-7 sumó este martes nuevas voces. Regidores de los grandes municipios del litoral malagueño han hecho piña para que el Gobierno central permita el libre tránsito por dicha vía, al menos hasta que exista una alternativa ferroviaria para que los usuarios puedan desplazarse hasta Marbella, Estepona o la costa gaditana desde Málaga capital.

Después de que el presidente de la Mancomunidad occidental, Manuel Cardeña (PP), volviera a denunciar en estas mismas páginas la saturación que hasta en temporada baja registra la autovía A-7 a su paso por los términos fuengiroleño, mijeño o marbellí, algunos usuarios lamentaban que a lo largo de la mañana se produjesen retenciones de hasta siete kilómetros en ciertos tramos.

La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula (PP), reconocía que ella misma ha reclamado también «en multitud de ocasiones, mediante acuerdos plenarios», la petición que esta semana incluso se elevará a la sesión prevista en la Diputación de Málaga.

«La Costa del Sol se ha convertido en uno de los lugares más pujantes y dinámicos desde el punto de vista económico, pero no contamos con unas comunicaciones acordes a este nivel y al número de habitantes que residimos en ella», expresa la propia regidora. Además, reconoce que sin Cercanías más allá de Fuengirola, hacia el extremo más occidental del litoral malagueño, «la autovía A-7 va a seguir colapsada, con el agravante de que sus accesos son peligrosos». Por este motivo, Mula considera que liberar la autopista de peaje «sería una buena solución para agilizar la circulación en nuestro entorno, pero soy más partidaria, como he defendido en multitud de ocasiones, de que el Gobierno apueste definitivamente por ampliar el Cercanías».

Para su homóloga en el Ayuntamiento de Mijas, Ana Carmen Mata (PP), la provincia de Málaga no se puede permitir «una situación tan caótica» en una de las vías que vertebra todo el litoral. «Llevamos reclamando el tren litoral todos los municipios de la Costa del Sol mucho tiempo y no podemos esperar más la respuesta del Gobierno central. Mientras hay posibilidad de crear nuevas infraestructuras es cada vez más urgente que se liberalicen las autopistas. De otra forma no vamos a poder conseguir que el problema de movilidad sea resuelto», señala la alcaldesa mijeña.

Por su parte, el alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), tildaba este martes de «incuestionable» la necesidad de nuevas infraestructuras en la Costa del Sol, en concreto para conectar de manera más eficaz Málaga y Algeciras. «Es un despropósito que el Gobierno central no reconozca la problemática de movilidad que tiene esta parte de Andalucía, en concreto el litoral costasoleño y el área metropolitana de Málaga, siendo una de las zonas más relevantes y con mayor desarrollo de nuestro país», alega.

Y tacha de «triste» que el Gobierno de Pedro Sánchez «deje de lado» una zona económica «tan estratégica para Andalucía y España». Así ha recordado la realidad que representa la saturación de infraestructuras viarias que sufre Estepona y su entorno ante «la falta de un proyecto ferroviario que se convierta en una alternativa real al vehículo».

E incide en ese aumento de población que registra esta parte de Andalucía y el enorme auge turístico que condicionan «sus principales vías de comunicación».

Vista de un Pleno de la Diputación. / L. O.

El pleno de la Diputación debate hoy la propuesta elevada por el PP

El pleno de la Diputación de Málaga tiene previsto debatir en la sesión programada para este miércoles una propuesta del PP para instar al Gobierno central a que suspenda temporalmente, a la espera del tren litoral, el cobro del peaje en la AP-7. La medida, que también se ha aprobado por muchos municipios y que será igualmente debatida en los plenos de las mancomunidades de la Costa del Sol Occidental y del Campo de Gibraltar, saldrá adelante como consecuencia de la mayoría del propio Partido Popular en el organismo provincial malagueño.

Según ha explicado el portavoz del grupo del PP en la Diputación, Cristóbal Ortega, otro asunto «importante» del pleno, que se eleva como asunto urgente, es el Plan de Asistencia Económica Municipal del año 2024, «en este caso, la primera fase con una cuantía de 16 millones y que irá destinado a los municipios menores de 25.000 habitantes».

Y también se llevan como mociones a debate, por un lado, el apoyo a la agricultura y ganadería y en defensa del mundo rural y, de manera urgente, la reseñada petición. El PP insta al Gobierno central a que rectifique y «asuma la necesidad de impulsar el tren del Mediterráneo andaluz y que ponga en juego toda su capacidad para ejecutar una infraestructura ferroviaria que conecte las localidades más pobladas de la Costa del Sol y alcance el Campo de Gibraltar». De igual modo, en otro de los puntos piden que se suspenda de forma temporal el peaje en la autopista de la Costa del Sol (AP-7) hasta que el tren litoral llegue a Marbella y Estepona, según detalló el viceportavoz del ente, Luis Rodríguez.