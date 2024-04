Unos 400 trabajadores piden la consolidación de sus puestos en el Ayuntamiento de Mijas

Trabajadores del Ayuntamiento de Mijas han acudido hoy al pleno, que han interrumpido en varias ocasiones, provocando incluso un receso, para expresar su preocupación ante la falta de noticias sobre el proceso de estabilización de los puestos de trabajo iniciado por el anterior equipo de gobierno, presidido por el socialista Josele González, sin que hayan vuelto a tener noticias sobre el procedimiento desde la entrada del nuevo equipo de gobierno dirigido por la actual alcaldesa, Ana Mata, el pasado mes de noviembre.

El sindicato CCOO ha explicado que el pasado mes de octubre, el equipo de gobierno de Josele González, abrió un proceso de estabilización de 383 plazas de trabajadores del Ayuntamiento, algunos personal laboral indefinido y otros funcionarios interinos, "cumpliendo todos los requisitos legales (como la publicación de la oferta de empleo público y la publicación de las bases) sin que recibiera alegación alguna".

Sin embargo, según CCOO, tras la publicación del proceso en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), el cambio del equipo de gobierno, tras la moción de censura, y un cambio en la dirección del área de Recursos Humanos, "el proceso lleva paralizado cinco meses".

El secretario general de la Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Mijas, José Santiago, ha denunciado que el 70% de la plantilla del consistorio está en situación precaria y que el PP quiere cambiar las reglas del proceso lo cual, además, impedirá que se culmine antes de final de año, como se había acordado.

Ayuntamiento de Mijas / EUROPA PRESS - Archivo

Respuesta municipal

El concejal de Recursos Humanos, Mario Bravo, ha explicado que este proceso de estabilización es una exigencia de la Unión Europea que en diciembre de 2021 aprobó una ley que fijaba un procedimiento para reducir la temporalidad en las administraciones públicas. "No se trata de fijar a las personas, sino de crear las plazas que necesite el Ayuntamiento para su correcto funcionamiento".

Bravo ha explicado que el anterior equipo de gobierno aprobó iniciar el procedimiento en mayo de 2022 y mientras otros ayuntamientos de la Costal del Sol lo terminaron en verano de 2023, el de Mijas no. El edil mijeño ha añadido que el equipo de gobierno se encontró con un informe en contra del proceso por parte del interventor municipal por lo que desde entonces están haciendo informes para corregir esas deficiencias.

Mario Bravo ha explicado que el proceso de estabilización se inicia para estabilizar unos puestos provisionales y no puede incluir a los que ya están estables. Además, añade, se debe consolidar a las personas en el puesto en el que entraron, no en el que a lo mejor desempeñan ahora porque eso será cuestión de un proceso de promoción interna, independiente, que el equipo de gobierno quiere poner en marcha cuando finalice el proceso de estabilización. "Vamos a intentar mantener a todos los trabajadores en su actual puesto, para no alterar el funcionamiento del Ayuntamiento, pero la ley es clara y no se puede estabilizar a un trabajador en un puesto distinto al cual entró".

El edil de Recursos Humanos afirma que entiende que los trabajadores estén nerviosos porque en año y medio el anterior equipo de gobierno no haya culminado el proceso, pero insiste en que el nuevo trabaja en este proceso desde que asumió sus responsabilidades el pasado 2 de noviembre y se compromete a culminar el proceso antes del 31 de diciembre de 2024, como exige la Unión Europea, recurriendo a ayuda externa si fuera necesario.

Fiscalización

Mario Bravo ha insistido en que hace unos años el Tribunal de Cuentas advirtió al Consistorio sobre la gestión económica de los recursos humanos por lo que están revisando todo el proceso para evitar posibles impugnaciones que paralicen con el procedimiento perjudicando a todos los trabajadores.

"En menos de un mes tendremos un gran avance que comunicaremos a los sindicatos: será la lista definitiva de aquellos trabajadores que podrán estabilizar su puesto de trabajo y quiénes no podrán participar en el procedimiento, por las razones que sean, así como las soluciones alternativas que podemos ofrecerles", ha dicho Mario Bravo.