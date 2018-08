El Kanka e Izal encabezan el cartel de Benalfest, un nuevo festival

Nace Benalfest, un nuevo festival que se celebrará en Benalmádena los días 12 y 13 de octubre con un cartel compuesto, de momento, por El Kanka, Izal, Elefantes, Shinova, Triángulo Inverso y We Are Not DJ's, que contará además con las vertientes Benalbaby, para los más pequeños, y Benaldia, con conciertos gratuitos.

El 12 de octubre se celebrará la fiesta de bienvenida de la primera edición de Benalfest, la cual se abrirá con un concurso de bandas emergentes cuyo ganador tendrá la oportunidad de tocar en el escenario principal al día siguiente. Después, El Kanka inaugurará el festival con la gira de presentación de su último disco El arte de saltar.

El recinto de Benalfest abrirá sus puertas el sábado 13 de octubre y el cabeza de cartel será Izal, que, inmersos en el mejor momento de su carrera, continúan llenando salas y festivales con la gira de presentación de su último trabajo, Autoterapia. También estarán Elefantes, una de las bandas más consolidadas del panorama nacional, que tras veintitrés años de carrera y seis discos han lanzado un nuevo álbum, La primera luz del día. Le sigue Shinova, que el 7 de septiembre regresaron con El Álbum, el primer single de su nuevo trabajo. Triángulo Inverso, con su primer trabajo Golpe y efecto, y We Are Not DJ's, completan el cartel de esta edición.