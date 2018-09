El aplauso mÃ¡s viral y flamenco de Antonio Banderas

Antonio Banderas ha compartido un divertido vídeo en su cuenta de Instagram que demuestra la gran relación que mantiene con su exmujer, Melanie Griffith. «Lo llevamos en la sangre» es el título de esta publicación en la que ambos aparecen tocando las palmas junto a su hija, Stella del Carmen. También vemos en esta reunión familiar a Nicole Kimpel, la pareja del actor malagueño, a Jesse Johnson, el hijo que Melanie tuvo con Don Johnson, y a Alexander Bauer, el hijo que la intérprete neoyorquina tuvo con Steven Bauer. Banderas marca el ritmo y todos intentan seguirle, una situación muy cómica que provoca que Stella rompa a reír y abandone este improvisado cuadro flamenco que en tan solo unos minutos ha revolucionado las redes sociales.





El intérprete, de 58 años, se ha pronunciado al respecto dejando claro que, tanto él como toda su familia, llevan el arte en las venas.

sobre todo, por el bien de su hija. De hecho, Banderas hablaba así de su ex en ¡Hola!: «A Melanie la quiero muchísimo. No puedo entender mi vida sin ella. Es mi mejor amiga. No es mi mujer, pero es mi familia y lo será hasta el día que me muera».en '¡Hola!'. «Ella no me dijo 'voy a ser actriz', me dijo: Me voy a ir a Nueva York, hay algo que me está llamando, no sé si lo voy a hacer, pero déjame que lo intente», añadió.