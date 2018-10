WAU Festival: la UMA ya tiene su propio festival de música independiente

Los estudiantes reaccionan con incredulidad cuando se enteran de que la UMA va a realizar un festival de música en su propio suelo, exactamente en el aparcamiento de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Ampliación del Campus de Teatinos. Pero ya es un hecho: desde el pasado lunes se están realizando las obras de instalación de los diversos elementos que conformará el festival que se celebra desde este mediodía hasta la madrugada.

El promotor del WAU Festival, organizado por la Universidad de Málaga, es el Vicerrectorado de Cultura y Deporte de esta última, junto a los vicerrectorados de Estudiantes, de Smart-Campus y de Política Institucional. Además, cuenta con el patrocinio de San Miguel y varios medios colaboradores, entre ellos Europa FM y Staf Magazine.

La finalidad principal que busca la cita, cuyo lema es We Are UMA (WAU), es el acercamiento entre juventud y música en un ambiente cultural y universitario. «El deseo era realizar un principio de curso distinto, on una gran fiesta universitaria», asegura Antonella Montinaro, jefa de comunicación y miembro del equipo organizador del festival.

El nuevo festival contará con dos escenarios, uno principal y otro más reducido de San Miguel, con el fin de agilizar el cambio de una banda a otra y que las actuaciones no se pisen para que la música no pare en las 12 horas que dura. Asimismo, unas zonas de proyecciones multimedia alrededor de todo el recinto crearán un ambiente diferente, además de la zona de food-trucks y bebidas que abastecerán a los asistentes y amenizarán el ambiente.

La cita se desarrollará desde las 13.00 del mediodía hasta las 01.00 de la madrugada. En total, doce horas de música sin parar que mezcla diferentes géneros de la mano de reconocidos artistas en el ámbito nacional y local y artistas que llevan poco en el mundo de la música y se están dando a conocer: «Aparte de los artistas consagrados pretendemos dar la oportunidad a artistas emergentes que se están haciendo un nombre en el panorama musical», declaran desde la dirección artística del WAU Festival. El ermitaño Ángel Stanich lidera un cartel en el que «se ha cuidado la excelencia con rigurosos criterios de dirección artística», junto al folk-rock de Arizona Baby y el veterano guitarrista Pájaro, que emprendió una nueva carrera musical por su cuenta hace varios años.

El cartel lo completan los germanomalagueños Bauer, el rock inmersivo de MIDI, los enérgicos Vanity Vandals, los granadinos Margaux, junto al original electrochic de Ultrarouge y el trapical de La Dani ft. Stereotipo. Las entradas para el WAU Festival cuestan 10 euros.