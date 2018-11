El morbo infinito de la Costa del Crime

«The MobKing» empezó en YouTube y ahora busca el salto a las grandes plataformas televisivas en busca de 42 países,

Preocupa, y mucho, la escalada de violencia relacionada con la delincuencia organizada en la Costa del Sol: secuestros y ajustes de cuentas pueblan últimamente las páginas de sucesos. Es la Costa del Crime, el nombre con que algunos tabloides se refieren a la Costa del Sol en sus noticias sobre mafiosos británicos establecidos en nuestras tierras. Y el morbo no cesa: recién estrenada la segunda temporada de la serie Snatch, grabada íntegramente entre nosotros, una serie y una película anglosajonas sobre delincuencia de diverso pelaje centran en Marbella sus localizaciones.

Acaba de empezar la preproducción de The MobKing, una ambiciosa serie de televisión (primero fue una webserie, pero su éxito online animó a los productores a pasarse a lo catódico) que, aunque protagonizada por personajes ficticios, está basada en hecho reales. Nos sitúa en Florida, donde Mike White (el actor Ciro Dapagio) sale de la cárcel dispuesto a vivir en los renglones legales de la vida: se convierte en el propietario de un club para caballeros de Florida y socio de un casino, pero pronto se verá tentado por el dinero de actividades poco encomiables.

Londres, Florida y Marbella serán las localizaciones principales de The MobKing. Las andanzas de White granjearon a sus productores millones de visualizaciones de sus seis capítulos en YouTube; ahora buscan rodar doce para televisión, y a lo grande: con distribución en más de 42 países. Por cierto, cuentan con una presencia muy atractiva: George Christie, el líder del capítulo de Ventura de Los Ángeles del Infierno, que no sólo encarnará a un motorista con mucho peligro (no le costará mucho) sino que también ejercerá como «asesor técnico» (tampoco le supondrá gran esfuerzo). Christie ya ha contado su pendenciera vida en varios libros y hasta en un stand up.

King of crime

De otro lado, esta semana se ha estrenado en el Reino Unido King of crime, una ficción que nos introduce en los poco conocidos ámbitos de los delitos tecnológicos: su protagonista, Marcus King, no tiene nada que ver con burdeles, casinos y drogas, sino la clonación de tarjetas, las estafas por internet... Un thriller criminal moderno que fue rodado entre el Reino Unido y Marbella y con un reparto repleto de caras conocidas en su país: Mark Wingett (The Bill), Claire King (Emmerdale, Coronation Street), Vas Blackwood (Lock, Stock and Two Smoking Barrels) Jonno Davies (Kingsman: The Secret Service), Hainsley Lloyd Bennett (Eastenders) y Nicholas Brendon (Buffy The Vampire Slayer), entre otros. Éstas son las nuevas ficciones que usan las villas y el lujo marbellí para hablar de nuestro lado oscuro. No serán las últimas, seguro.