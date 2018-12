La malagueña Marta, se convierte en la última expulsada de OT

La 11ª gala de OT, se convirtió este pasado miércoles en una noche repleta de grandes actuaciones. Entre ellas, la de la malagueña Marta, una de las nominadas de la noche, intrerpretando la canción 'One more try', de George Michael. Acompañada al piano por Manu, uno de los profesores de la academia, hizo que para Joe Pérez, miembro del jurado fuera posiblemente 'el mejor cover de George que jamás se haya hecho'. En cambio, la actuación no terminó de convencer al público y se convirtió en la décima expulsada de Operación Triunfo. Sabela, la otra participante nominada obtuvo el 64% de los votos de los espectadores, continuando en el talent show.







Según el jurado la de Torre del Mar ha hecho un gran concurso, y las canciones de interpretadas por ellas no fueron nada fáciles.



La canción 'Ni tú ni nadie' de Alaska y Dinarama fue el tema escogido para que los siete concursantes abrieran la nueva entrega de Operación Triunfo, una noche con una dinámica diferente y en la que se conocieron los dos primeros finalistas del concurso.



A continuación, actuaron las dos nominadas. Sabela, cantando 'El cuarto de Tula' de Buena Vista Social Club, mientras que Marta eligió 'One more try', de George Michael. Tras ellas, comenzaron las actuaciones en solitario. Miki con 'Hijos de la tierra' de Nil Moliner; Julia, cantando 'Sober' de Demi Lobato; Famous, 'Problem' de Ariana Grande; Natalia, 'Bang Bang' de Nancy Sinatra y Alba interpretó 'Crazy in Love' de Beyoncé.



Los finalistas

La semana que viene el jurado escogerá al TERCER FINALISTA ?? Vosotrxs con vuestros votos durante la Gala 12 escogeréis al CUARTO Y al QUINTO. ?? ¡Queda NADA y MENOS para la GRAN FINAL! ??? #OT18Gala11 pic.twitter.com/3GrrsPOR5F — OT 2018 (@OT_Oficial) 6 de diciembre de 2018

En esta ocasión, el jurado estuvo compuesto por Ana Belén, sustituyendo a Ana Torroja, Manuel Martos y Joe Pérez-Orive como jurados y al director de Cadena 100 Javier Llanos, ocupando la cuarta silla como invitado especial. Tras conocer que Marta se convertía en la décima y última expulsada de la academia, el jurado realizó un ranking en el que puntuó a los concursantes.El resto de concursantes lucharán en la próxima gala para convertirse en finalistas de OT.