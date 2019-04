Tego Calderón, nueva estrella del MUF

Como ahora lo es J Balvin, Tego Calderón fue la puerta de entrada al reggaeton para muchos melómanos a los que la música urbana latina pura y dura, con menos texturas y letras poco trabajadas, les parecía de escaso valor. Álbumes como, sobre todo, 'The Underdog/El subestimado', engancharon a los que buscaban rimas aquilatadas, que a veces tenían más que ver con Rubén Blades que con Hector y Tito; ritmos más variados y versátiles que el dembow a tope y, claro, una voz vacilona y adictiva. El de Puerto Rico es uno de los grandes mitos del actual boom del latin urban y pasará por Fuengirola este verano.

De hecho, la promotora Elegance Producciones acaba de anunciar que coencabezará el cartel de su MUF (Mad Urban Fest) 2019; 'coencabezará' porque hace meses que también se hizo pública la contratación de otro de los grandes 'originators' del reggaeton, Daddy Yankee. O sea que menuda noche para los amantes de la música latina la del 1 de junio en el Paseo Marítimo Rey de España (frente al Castillo Sohail).



"La verdad es que no soy capaz de escuchar un disco de reggaeton entero. Por eso mis discos no tienen sólo reggaeton. No es mi música preferida. Me gusta mucho la música con mensaje, con sentido, que se note que te sentaste a escribir y a romperte la cabeza", aseguró Tego hace unos años en una entrevista con '20 minuto's. Lo suyo va por otras vías, pasa por mezclar cumbia con merengue, ritmos africanos con dancehall y cumbia boricua, hip hop cubano y charanga, texturas más electrónicas... "Me gusta la música fuerte y alegre, que dice algo", resume el también actor (ha aparecido en varias películas de la saga 'Fast and furious'). Su actuación fuengiroleña nos mostrará el actual estado de forma del abayarde a sus 47 años.