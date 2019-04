El futuro del arte malagueño se puede ver ya en la Sociedad Económica

Rebeca Huerta, Silvia Lermo, Darko, María Dávila, Paloma de la Cruz, Javier Artero, María Vera, Julio Anaya, Hadaly Villasclaras, Eugenio Rivas, Marc Montijano y Alejandro Castillo componen el elenco artístico de la exposición titulada We are here (Nosotros estamos aquí), en la Sociedad Económica de Amigos de El País. La exposición, que puede visitarse hasta el 27 de abril, es, según su comisario, Luis Reyes Hurtado, «una llamada de atención, una apuesta por poner el foco en los jóvenes creadores que están desarrollando su trabajo en Málaga, una ciudad cultural que sigue creciendo, y que se nutre de las bases, los emergentes de hoy son los consagrados de mañana».