Muere el escultor Stefan von Reiswitz, el alma del Parque del Oeste

El pasado 18 de mayo fallecía a los 87 años el escultor bávaro Stefan von Reiswitz, afincado en Málága capital desde 1957 y famoso por haber llenado de esculturas el Parque del Oeste.

Su peculiar estilo artístico, en el que se fundían el surrealismo con la mitología y la arqueología, partía de la influencia de su padre, catedrático de Historia y arqueólogo, por eso confesaba que cuando visitaba una ciudad lo que nunca le decepcionaba era el museo de arqueología.

En sus inicios era más pintor que escultor, por eso contactó con el Grupo Picasso y más tarde con el Grupo Palmo y junto con otros artistas creó un taller de grabado al aguafuerte en Pedregalejo, su barrio de residencia en su primera etapa en Málaga, pues desde los años 90 vivía en El Limonar.

Stefan von Reiswitz en sus inicios en Málaga, con Enrique Brickmann.

Fue a raíz de un viaje a Italia en los años 80 que decidió dedicarse a la escultura, pues como confesó a La Opinión en 2006, su evolución artística estaba marcada por bruscos virajes: "Cuando empezaron a interesarse por mis acuarelas de flores las dejé, cuando decían que abría un nuevo camino del retrato no hice más, he sido poco práctico pero he tenido suerte".

En 2001 el Palacio Episcopal ofreció una exposición monográfica de sus esculturas. Su obra ha estado también el Reina Sofía. Pero sin duda, en Málaga quedará su particular parque temático del Parque del Oeste, poblado de sus obras artísticas gracias, entre otros factores, al apoyo del entonces gerente del parque, Miguel Otamendi.