Dani Rovira se pasa de la comedia al techno

Todo comenzó como una broma por parte del sevillano DJ Wade a su público malagueño, lugar del que es natural el cómico y actor Dani Rovira. Extrajo algunas de las frases más célebres de sus muy populares monólogos y las insertó dentro de su música, de estilo tech house. ¿El resultado? Un contraste de lo más original e inesperado que encantó al público. Más allá de Málaga, la canción, titulada Por ejemplo, ha dado la vuelta a nuestro país de festival en festival (Dreambeach Villaricos, Los Álamos Beach Festival, Row en Granada, Aquasella o Medusa Beach Club, entre muchos otros) divirtiendo a miles de personas y haciendo triunfar al joven pinchadiscos de Dos Hermanas.

Tal ha sido el éxito del track, que el propio actor ha decidido colaborar y lanzarlo como un single oficial, aunque él mismo no se considera un fanático de la electrónica. Todo por una buena causa, ya que los beneficios obtenidos mediante este hit veraniego irán a parar directamente a la Fundación Ochotumbao, la ONG formada por el humorista malagueño junto a la actriz Clara Lago.

Bombo

«A cada uno, le gusta lo que le gusta. Para que me conozcáis un poquito más, os voy a decir las cosas que me gustan y las que no, por ejemplo: ¡Boom, boom, boom...!». Estas palabras del protagonista de Ocho Apellidos Vascos y Superlópez, seguidas de un bombo profundo y contundente, han desatado la locura allá donde han sonado. Pertenecen a uno de los monólogos más celebrados de Dani Rovira en El Club de la Comedia, Los selfies le están jodiendo la vida al Tiranosaurio Rex, del 2015. De esta forma, DJ Wade ha trasladado las carcajadas del público del protagonista de Ocho apellidos vascos del teatro a las pistas de baile.

Por ejemplo ya está disponible en preventa y saldrá en todas las plataformas de manera oficial el próximo día 26 de agosto. Aunque antes de su lanzamiento oficial, el tema ya ha llevado a su creador a disfrutar del mejor momento de su carrera artística, alcanzando escenarios internacionales en festivales como Wong Tokio.

Por otra parte, Dani Rovira se encuentra inmerso en la preparación del estreno de su próximo espectáculo de stand up comedy titulado Odio, un monólogo que se podrá ver desde el 19 de septiembre en el Cine Capitol de Madrid.