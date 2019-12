Empujón para Antonio Banderas hacia los Oscar

El Oscar para Antonio Banderas, poco a poco se va acercando. Después de la Palma del Festival de Cannes, ser designado por la revista 'Time' como el mejor actor del año en la mejor película del año ('Dolor y Gloria', de Pedro almodóvar') y ganar en los Hollywood Film Awards, ahora el malagueño ha sido destacado por el New York Critics' Circle por su intepretación del alter ego del cineasta manchego.

La revista 'Variety' asegura que con este premio, Banderas recibe un "importante empujón" cara a los premios de la Academia de Hollywood. Y es que a estas alturas la nominación del actor malagueño por el que ya muchos consideran el mejor trabajo de sus 40 años de trayectoria parece más que segura. De momento, Antonio recogerá el premio de la influyente crítica neoyorquina el próximo 7 de enero en el transcurso de una tradicional gala.

Desde que ganó la Palma de Cannes por su interpretación en 'Dolor y gloria' el nombre de Antonio Banderas empezó a sonar como uno de los más que posibles candidatos al Oscar por su papel en el filme de Almodóvar. Un 'ruido' que hace meses que ya se empezó a poner en negro sobre blanco: la influyente publicación 'The Playlist' lanzó su tradicional quiniela de candidatos a los premios de la Academia e incluyó en ella al malagueño.

En el post, coronado por una imagen del actor malagueño como Salvador Mallo (el trasunto del propio Almodóvar, se podía leer: "En Cannes la devoción por Banderas en 'Dolor y Gloria' fue fuerte, pero incluso en Sony Classics (la major detrás de la película) saben que su nominación no es segura. Hay demasiado en juego".

Y es que hay muchos actores con bastantes posibilidades de hacerse con una estatuilla: Mark Ruffalo ('Dark Waters'), Timothee Chalamet ('The King'), Robert De Niro ('The Irishman'), Leonardo DiCaprio ('Once Upon A Time In Hollywood'), Robert Pattinson ('The Lighthouse'), Brad Pitt ('Ad Astra' y 'Once Upon A Time In Hollywood') o, quizás por encima de todos ellos, el gran rival de Antonio Banderas, Joaquin Phoenix ('Joker').