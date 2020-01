La banda Idles encabeza el CanelaParty, su única actuación en festivales en España

La banda inglesa Idles encabeza el CanelaParty de este año, en la que será única actuación en festivales en España en 2020. Los de Bristol se encuentran trabajando en su tercer álbum tras Joy as an Act of Resistance, el disco que los encumbró a nivel mundial.

Su obra es un terreno de profundización y ataque a conceptos sobre lo que implica ser hombre en una sociedad contemporánea. No tienen miedo en declararse feministas.

Baiuca, Bronquio, Califato 3/4, Camellos, Carolina Durante, Chaqueta de Chándal, The Coathangers , Dan Deacon Deerhoof , Los Estanques, Ghum, Idles, Jonathan Bree, Kate Davis, Lysistrata , Los Manises, Medalla, Melenas, Metz, Omni , Parquesvr, Rata Negra, Rayo y La Trinidad son las 24 bandas confirmadas que completan el cartel. A partir del día 27 de enero se pondrá a la venta la última tanda de abonos. El objetivo es un Canela «cómodo y sin apreturas, por lo tanto el aforo es muy limitado». Las entradas de día saldrán más adelante, según ha explicado la organización.

Además, la nueva edición de CanelaParty, concretamente las sesiones del viernes 7 y el sábado 8 de agosto, se celebrarán en un recinto al aire libre en el municipio malagueño de Torremolinos.

El «pitote» tendrá lugar en la Plaza de Toros de la localidad, por lo que el evento vuelve a Torremolinos desde Málaga tras la edición de 2009. Asimismo, la organización del evento dispondrá autobuses gratuitos para los que ya tengan alojamiento en Málaga. Un cartel de lujo para un certamen que crece cada año.