La moda española deslumbra en la alfombra roja de los Premios Goya

El Palacio de los Deportes José María Martín Carpena acoge esta noche la gran fiesta del cine español como es la gala de los Premios Goya 2020. Esta celebración no solo saca a relucir las mejores producciones y filmes del país. La moda y los estilismos elegidos por los actores y las actrices del panorama audiovisual nacional cobran protagonismo en una de las alfombras rojas más importante del año.

Ni el clima ni la lluvia han conseguido deslucir una pasarela en la que los grandes protagonistas han brillado con luz propia. Algunos por su recatado y buen gusto a la hora de elegir el 'outfit' de la noche. Otros, por no haber estado del todo acertados en su elección final.

Como viene siendo habitual, la moda española se convierte en la gran protagonista de la alfombra roja de los Premios Goya. Diseñadores de la talla de Manuel Pertegaz, María Roch, Benjamín Friman, Ze García, Luisa Vía Roma o Esther Noriega han sido algunos de los más sonados del desfile de moda en el que se convierte la previa de la gala de estos premios. La moda malagueña también ha estado presente en esta alfombra y los diseños de Rafael Urquizar desfilaron de la mano de las actrices Adelfa Calvo y Laura Baena.

El blanco ha sido el color de la noche. Los diseños con apertura en la pierna, el terciopelo y los escotes en barco y palabra de honor han sido algunas de las tendencias que han protagonizado la alfombra roja de los Premios Goya 2020.



Mejores estilismos

Aida Domènech (Dulceida)

Fiel a su estilo, y a su diseñador por excelencia, la influencer ha aparecido con un vestido asimétrico de Ze García. Con escote voluptuoso y apertura en la pierna, el vestido blanco de la conocida instagramer ha deslumbrado en la alfombra roja. Aida ha optado por unos complementos que no eclipsaran su diseño y un maquillaje en tonos nude muy natural.

Félix Gomez

El terciopelo es, siempre, una opción arriesgada. El actor apuesta y gana con este traje de chaqueta, en azul marino, del diseñador Lander Urquijo. El exconcursante de Master Chef ha combinado el traje con una camisa blanca y una pajarita negra, a juego con los pantalones.

Marta Nieto

Con un diseño hecho a medida, la actriz ha sido una de las más elegantes de la alfombra. Nieto ha combinado este vestido bicolor, en blanco y negro, de Jorge Acuña con un moño bajo que resaltaba el escote asimétrico del diseño. El maquillaje, ahumado en tonos marrones y los labios, rojos, como grandes protagonistas.

Pablo Alborán

El malagueño ha lucido un diseño, a medida, de Bere Casillas. Con camisa blanca y pajarita negra, el traje azulón del cantante ha sido todo un acierto para una noche en la que es uno de los grandes protagonistas. Alborán actúa en la gala de los Premios Goya interpretando una versión de la canción de Manzanita 'Sobreviviré'. Para la ocasión, el cantante se enfundará un diseño de Dsquared2.

Toni Acosta

También de blanco, la actriz ha deslumbrado con un diseño exclusivo de Alicia Rueda. El escote a la caja del vestido, junto al impresionante escote cruzado de la espalda han hecho que la actriz se coloque, de un plumazo, en la lista de los mejores vestidos. El moño alto de bailarina y el maquillaje natural, potenciando unos labios burdeos, han terminado de completar un look que roza la perfección.

Carmen Arrufat

A sus 18 años, la joven es una de las nominadas a mejor actriz revelación. La actriz ha conquistado la alfombra roja con un romántico diseño de Teresa Helbig. Con el tejido vaporoso y los bordados simétricos de su vestido, Arrufat se ha convertido en el centro de todas las miradas durante la noche de hoy. El maquillaje, sin duda, uno de los puntos fuertes de su estilismo. A los tonos tierra que predominan en su rostro, la actriz ha decido añadir unas piezas de pedrería para decorar su rostro alrededor de los ojos.

Amaia Romero

La exconcursante de Operación Triunfo ha desfilado con un perfecto vestido negro de María Roch. Con escote asimétrico, la caída de este vestido llegaba hasta el suelo y realzaba la figura de esta joven cantante. Amaia ha optado por un maquillaje de lo más natural que ha combinado con un recogido hacia atrás y unos pendientes de perlas.

Alvaro Morte

El protagonista de series como El secreto de Puente Viejo o el Embarcadero protagonizó uno de los mejores estilismos de la noche. Con un diseño de Paco Varela, el traje en terciopelo burdeos, con detalles en negro y la pajarita a juego han hecho que Morte se convierta en uno de los actores mejor vestidos en esta alfombra roja.

Ester Expósito

La joven actriz ha deslumbrado en la alfombra roja con un espectacular diseño en el mismo tono que la tela que ha cubierto hoy el Martín Carpena. Expósito ha combinado este vaporoso vestido de palabra de honor con una coleta alta y un collar joya en plata.

Peores estilismos

Silvia Abril

La presentadora de la gala era una de las grandes protagonistas de la noche y una de las más esperadas en esta alfombra roja. Sin embargo, el diseño de Lorenzo Caprile que lució la actriz no deslumbró en la alfombra roja. Las comparaciones con el vestido que lucía Dulceida fueron inevitables debido al gran parecido entre ambos. El voluminoso escote en barco de este vestido terminaba en un enorme lazo en la espalda que no favorecía en demasía a la presentadora.

Raquel Sánchez Silva

La presentadora ha lucido un diseño de dos piezas en el que la pedrería ha sido el gran protagonismo. La elección escogida por la actriz, con unos pantalones de corte de traje en negro no ha sido la combinación más acertada para desfilar en la alfombra.

Fran Perea

El malagueño no ha estado del todo acertado en la elección de su traje, de Mann Ceremonia. Perea se decantó por un diseño bicolor, en blanco y negro, que ha decidido combinar con unos zapatos de estas mismas tonalidades. Con un estampado a cuadros, como si de un tablero de ajedrez se tratase, los zapatos del actor, definitivamente, no pisaron fuerte en la alfombra.

Nadia Santiago

En tonalidades malva, la actriz ha optado por un corsé palabra de honor y una capa semitrasparente que dejaba entrever los detalles de diseño. El estilismo, que Nadia ha decidido combinar con unos stilettos en tono vino no ha sido del todo acertado para esta noche de gala.

Belén Rueda

La actriz es una de las que mayor espectación genera cada vez que pisa una alfombra roja. En esta ocasión, el diseño de Benjamín Friman, en tonalidades aguamarina, no la hicieron brillar como viene siendo habitual. Con una larga cola y unos guantes, a conjunto, a la altura del codo, el diseño escogido por la actriz no resultó del todo acertado.



Antonio Velázquez

De la Sastrería Corte Militar, el diseño escogido por este actor no fue uno de los favoritos de la noche. La arriesgada apuesta del que fuera protagonista de Tierra de Lobos no ha llegado a buen puerto. El rojo de las solapas del traje azul marino del actor y el fajín a juego que lució llamaron la atención de todos los flashes pero no en el mejor de los sentidos.



Najwa Nimri

El vaporoso y romántico diseño de Najwa Nimri no ha conseguido alcanzar el objetivo de hacer brillar a la actriz. Las mangas de murciélago, el lazo que decoraba la cintura y el bordado del tejido del vestido han hecho que Nimri se cuele en la lista de peores vestidos.



Cristina Brondo

Intentar aunar todas las tendencias en un mismo look no concurrir en un acierto. Cristina Brondo lo sabe bien. La actriz ha protagonizado un look en el que, por separado, las piezas eran espectaculares. Sin embargo, al introducirlas en un mismo estilismo el resultado ha sido su aparación en esta lista. Las diademas de perla, última tendencia en complementos, junto al vestido escogido por la actriz, que presentaba un diseño a capas tejido en croché, resultó excesivo para la ocasión.



Natalia de Molina

La actriz no ha estado nada acertada en la elección de su look. Un diseño asimétrico en el bajo, recubierto de plumas y con escote palabra de honor. Sin duda, aunar tantas tendencias arriesgadas no ha sido una apuesta segura y la actriz, que acompañó su look con un moño alto de bailarina, resultó excesiva.