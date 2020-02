Beret enamora a Málaga

El primer concierto que dio en su vida fue en Málaga y ayer Beret volvió a la ciudad para darle las gracias en un escenario mucho más grande. El cantante y compositor sevillano se convirtió en protagonista del sábado noche y logró llenar el estadio Martín Carpena, donde unas 7.000 personas disfrutaron de su música y corearon todos esos temas que le han llevado a convertirse en uno de los artistas españoles con más éxito en los últimos tiempos.

Pasadas las nueve de la noche, comenzó el concierto con Si por mi fuera y se desató la locura. Con un espectáculo muy bien montado y acompañado de muy buenos músicos, Beret fue desgranando canciones que hicieron las delicias de todos sus fans, entre los que se cuentan personas de todas las edades, atrapadas por unas letras trabajadas y que narran a la perfección sentimientos tan universales como el amor, el desamor, la felicidad o la pérdida.



Temas como Te echo de menos, Cóseme, Diez mil porqués, Me mata, Ojalá, Me vas a ver, Sueño, Me llama o Prisma, que da título a su último trabajo, en el que tiene colaboraciones con artistas como Melendi, Pablo Alborán o Vanesa Martín. Durante más de hora y media, Beret lo dio todo en el escenario, sin que las ganas decayeran en ningún momento, y mostrándose agradecido y cercano con su público.

En esa segunda parada de su gira nacional, Beret demostró que tiene carrera para largo y que ya se ha ganado al público, que ha sabido apreciar el talento de este joven artista que tiene unos meses de intensa agenda con su Prisma Tour.