Banderas: "Lo que no se nos va a venir encima va a ser fuerte"

Solo, en su ático de la calle Alcazabilla, Antonio Banderas es otro malagueño más en su confinamiento a la espera de la victoria sobre el coronavirus. El actor, director y empresario teatral malagueño fue entrevistado ayer vía Skype en 'El Hormiguero' y confesó sus preocupaciones inmediatas y a largo plazo por la pandemia mundial.

"Estamos en un pantano del que no sabemos cómo se sale", declaró a Pablo Motos. Como máximo responsable del recién inaugurado Teatro del Soho CaixaBank, Banderas está a la expectativa del desarrollo de los acontecimientos: "Yo creo que voy a ser capaz de aguantar el embate que se me viene encima, pero ya se está hablando de otra prórroga del estado de alarma y eso significará que no vamos a poder abrir el teatro de forma inmediata. Esto va a tener un proceso que va a ser doloroso. Tenemos que armarnos psicológicamente para lo que se nos va a venir encima, porque creo que va a ser fuerte".

El nominado al Oscar por 'Dolor y gloria' se refirió especialmente al personal sanitario que lucha denodadamente contra el coronavirus y al que mostró su admiración total y absoluta: "Me emociona ver el trabajo de los profesionales, sobre todo de los sanitarios, se me saltan las lágrimas cada vez que veo que está trabajando de verdad contra la pared. No entiendo esa falta de equipos y esa falta de previsión, y no quiero entrar en política, pero es muy injusto que estén trabajando en esas condiciones. También las fuerzas de seguridad del Estado, los agricultores, los transportistas... Hay una serie de colectivos que están trabajando estos días y que me emocionan. Eso nos une, algún poso quedará en positivo de esto".

Mientras sigue atento el devenir de la pandemia, Antonio Banderas se entretiene, como todo el mundo, con las tareas domésticas: "He fregado la cocina, he puesto lavadoras y he hecho comidas, que no se me da mal, sobre todo el arroz. Estoy como un auténtico Robinson Crusoe", dijo a Motos.

La 'tormenta' del coronavirus le pilló al malagueño rodando en Madrid con Penélope Cruz la comedia argentina 'Competencia oficial', de Gastón Duprat y Mariano Cohn. Tuvo tiempo de 'escaparse' a su refugio en Málaga, donde no disfruta de la compañía de su pareja, Nicole Kimpel, que se encuentra en Ginebra (Suiza) junto a su hermana gemela, Barbara, y su padre.