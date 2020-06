Luces, cámaras... ¡Acción! Hollywood vuelve a Málaga

El autor de best-sellers de Amazon, George Van Mellaert, cuya novela 'La corrupción de la justicia', un thriller de espionaje, se está adaptando a una serie de televisión que se está filmando en España y Francia, regresó a Málaga para comenzar la producción y es el primer invitado para hospedarse en el Gran Hotel Miramar que volvió a abrir sus puertas ayer después de la situación acontecida con el Covid 19 y la entrada de Málaga en la Fase 2 de la desescalda.

El Gran Hotel Miramar, un hotel de lujo de cinco estrellas, abrió sus puertas en diciembre de 2016 después de una gran renovación llevada a cabo por el estudio del arquitecto José Seguí. Este magnífico edificio frente a la bahía de Málaga y el mar Mediterráneo fue diseñado originalmente por el famoso arquitecto Fernando Guerrero Strachan y fue construido como hotel en 1926. El hotel pertenece a la cadena hotelera Santos y forma parte del consorcio "The Leading Hotels of the World".

Según el productor, Pat Andrew, de Wanda-Halcyon Television, la serie 'La corrupción de la Justicia' se filmará en Málaga y Almería y se transmitirá por televisión en todo el mundo a partir de la tercera semana de Septiembre. "Estamos muy emocionados de escuchar que España está abierta nuevamente a los negocios, ya que la producción tendrá un equipo de 80 personas y supondrá un fuerte estímulo económico para la zona". Andrew fue nombrado recientemente uno de los 10 principales productores para seguir en Europa en 2020