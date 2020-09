Fallece el director Hermann Bonnín a los 84 años

El director teatral, actor y profesor de arte dramático Hermann Bonnín ha fallecido este viernes a los 84 años de edad, según ha dado a conocer su hija Nausicaa a través de las redes sociales.



Nausicaa Bonnín ha indicado en su cuenta de Twitter que su progenitor "ha hecho un mutis tan elegante y discreto como ha sido su vida...sin hacer ruido..."Escuchad este silencio", decía su querido Joan Brossa...".



Avui, l'Hermann ha fet un mutis tan elegant i discret com ha sigut la seva vida... sense fer soroll... "Escolteu aquest silenci" deia el seu estimat Joan Brossa... — Nausicaa Bonnín Dufrenoy (@nausicaabo) September 25, 2020

Trayectoria como actor

Nacido en Barcelona el 13 de noviembre de 1935, Bonnín, que se graduó en el Instituto del Teatro de Barcelona, será recordado por su trabajo desde hace años de "", tanto desde los puestos que ocupó al frente del Centro Dramático de la Generalitat o del Espai Brossa, como en su tarea como director, con una treintena de obras a sus espaldas.Fue director de la, con sede en el Teatro Real de Madrid, entre 1968 y 1970, y contribuyó a revitalizar el Instituto del Teatro de Barcelona cuando lo dirigió entre 1971 y 1980. Cuando el Instituto de Teatro cumplió los cien años, en 2013, inauguró el curso con un homenaje a Bonnín.Entre 1982 y 1988 estuvo al frente dely en 1998 fue cofundador, junto al ilusionista Hausson, delque en 2010 se convirtió en La Seca-Espai Brossa, Fàbrica de Creació de l'Ajuntament de Barcelona.Formó parte del Consejo Nacional de Teatro del Ministerio de Cultura (1985-1997) y en 2013 fue galardonado por el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) con el Premio Nacional de Cultura por su "trayectoria innovadora en el mundo del teatro catalán".El año pasado fue nombrado miembro de Honor de la Academia del Cine Catalán, junto cony en un acto, al que no pudo asistir, envió un escrito en el que aseveraba que este reconocimiento le llegaba "como un aire fresco" en un momento "en el que se habla más de recuerdo y menos de proyecto".Por otra parte, fue presidente de la Asociación de actores y Directores Profesionales de Cataluña entre 1997 y 2005. Como director teatral,con traducción de Joan Oliver, de 1979, un año en el que también trabajó en "L'ombra d'un copalta damunt de l'asfalt", en homenaje a la vanguardia escénica, con textos de J.V Foix.Dirigió obras de August Strindberg, de Joan Brossa o en 1986, "Savannah Bay", de Marguerite Duras, mientras que un año más tarde se encargaría de "És així si us sembla", de Eduardo De Filippo, y en 1999 acometió "Para Federico un son", con textos de Federico García Lorca, con el que obtuvo el premio Sebastià Gasch del FAD a la mejor dirección.En el año 2000 fue reconocido con elpor "La mà de mico", de Salvador Vilaregut. También dirigió, entre otras, "El fabricant de monstres", de Max Maurey; "Nausica", de Joan Maragall; "Don Juan, príncipe de las tinieblas", de Palau i Fabre, en el Teatro Español de Madrid, o "Retorno a Andratx", de Baltasar Porcel.En el año 2011 volvió a dirigir, y en 2013 "La meva Ismènia", de Eugène Labiche.En el año 2015, en el Festival de Almagro presentó su revisión del auto sacramental de"La cena del Rey Baltasar", con elementos circenses, y donde se explora "a fondo la dimensión del hombre y sus contradicciones entre el bien y el mal".Como actor pisó los escenarios con obras como "El banquet", "Qui té por de Virgínia Woolf?", o "Electra", y en cine debutó en el año 1987 con "La senyora", de Jordi Cadena, con quien repitió un año más tarde en "És quan dormo que hi veig clar".Estuvo, asimismo, en, en "La ciudad de los prodigios", de Mario Camus, y en "Volverás", de Antoni Chavarrías, entre otros proyectos.En televisión participó en, y fue director, junto con Sergi Casamitjana de "Andrea", que protagonizó. Fue coguionista de películas como "Els papers d'Aspern", dirigida por Jordi Cadena en 1991.Fue premio Nacional de Cinematografía y vídeo en 1994 por el cortometraje "Refugiats i fugitius"; Premio Ciutat de Barcelona de Teatro en 2003 y era, desde el año 2011, miembro numerario de la Academia de Bellas Artes de Sant Jordi.Estuvo casado con la actrizy, posteriormente, con la estudiosa teatral y traductora