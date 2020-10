AC/DC lanza 'Shot in the Dark', un avance de su nuevo álbum

AC/DC, con Brian Johnson y Angus Young en sus filas, publicarán el próximo 13 de noviembre su esperado nuevo álbum, 'PWR UP', del que este miércoles se ha estrenado ya su primer anticipo, 'Shot in the Dark'.

Grabado y producido junto a Brendan O'Brien (quien ya estuvo tras los mandos en 'Black Ice' y 'Rock or Bust'), su discográfica ha informado hoy además de que el que será su decimoséptimo disco incluirá doce nuevos temas "con la contundencia y el sonido genuino y característico de la banda australiana".

Fue hace solo una semana cuando AC/DC confirmó su regreso con un nuevo álbum a través del mensaje en redes sociales "¿Están listos?" y una fotografía con la alineación soñada por sus seguidores: el vocalista Brian Johnson, el baterista Phil Rudd y el bajista Cliff Williams, además del miembro fundador Angus Young a la guitarra.

Tal reunión parecía imposible años atrás, después de la muerte en 2017 del otro guitarrista y fundador del grupo, Malcolm Young, poco después que Johnson abandonara en plena gira a la banda por problemas de audición (fue reemplazado por Axl Rose de Guns N' Roses en varias fechas).

Además, Phil Rudd recibió varias condenas por posesión de drogas y amenazas, que le llevaron a apartarse de la música, mientras que Cliff Williams también dijo adiós por los problemas que acarreaba el grupo.

Así se explica el fervor que ha despertado la reunión de AC/DC con gran parte de sus mimbres más legendarios (el hueco dejado en la guitarra rítmica por Malcolm Young lo cubrirá su sobrino Stevie Young) y con unas canciones que serán las primeras composiciones originales desde el disco 'Rock or Bust' (2014).

Se estima que AC/DC ha vendido más de 200 millones de discos por todo el mundo, entre ellos 71,5 millones de copias tan solo en Estados Unidos, y es una de las formaciones musicales más populares del planeta.