La desnudez de la figura humana centra la nueva exposición del CAC Málaga

La desnudez de la figura humana protagoniza la nueva exposición del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, donde la autora, Mónica Vázquez Ayala, refleja diferentes procesos de crecimiento personal e inquietudes en casi 80 fotografías, parte de ellas de las denominadas intervenidas que emplean técnicas de 3D o 'collage'.

Aspectos de las emociones como la ausencia, el miedo, la humildad, la melancolía o la autocrítica se presentan, a través de una estética muy cuidada influida por la historia del arte, en imágenes de distintos formatos datadas entre 2010 y 2019 que conforman la muestra 'Ausencia', que podrá visitarse hasta el 13 de diciembre.

La artista emplea los desnudos en las imágenes como herramienta para completar de significado sus obras e incluye materiales desechables o residuos como metáfora a la negatividad o conflictos que rodean al ser humano, según un comunicado del centro artístico. El título de la exposición surge de una reflexión de la artista acerca del vacío que deja su hijo cuando se marcha y recoge una serie de inquietudes que le han hecho crecer personal y profesionalmente a través de este sentimiento en aspectos cotidianos de la vida.

Todos los detalles que conforman su obra contienen un significado otorgado por la artista a través de la disposición de los objetos o desechos a modo de horror al vacío y recrea escenarios que, en ocasiones, se acercan a la estética 'kitsch' o están influidos por obras clásicas.

Sus obras muestran influencias de artistas como Eugène Atget, Robert Capa o Julio Ubiña por su forma de tratar lo cotidiano, de Hausmann por la combinación de elementos contradictorios, de Man Ray por su fascinación y sus matices surrealistas en algunas ocasiones o del aspecto poético de Boubat.

Mónica Vázquez Ayala recreó algunas de las fotografías de sus series empleando la técnica del 3D o el 'collage', que consiste en superponer capas de la misma foto o recortar diferentes elementos en lo que se conoce como fotografías-objeto o fotografías intervenidas.

Forma parte de la exposición una serie de fotografías titulada 'Abandoned places', donde aparecen personas desnudas en la casa de la artista o espacios abandonados como oficinas, villas o prostíbulos y con la que pretende representar la decadencia que se esconde tras la basura emocional que acumula el ser humano evitando dejar paso a momentos sanos.

Destacan otras series como 'Estudio sobre la vulnerabilidad', que gira en torno a la búsqueda de la conexión con el interior de uno mismo y en la que aparece el desnudo de la propia autora en imágenes en blanco y negro, o 'N3V3ER 83 4 R0807' ('Never be a robot'), protagonizado por personajes mitológicos, héroes o fetiches literarios.

Completan la exposición otras series, entre ellas 'La salita verde de mi abuela Aurora', 'About the moon' o 'Keep smiling'.