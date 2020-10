Banderas: "Es bonito poder recuperar lo poquito que se nos ha robado"

El Teatro del Soho vuelve a abrir el telón tras la pandemia de la mano de su presidente, Antonio Banderas. El actor malagueño se sube esta vez al escenario con el musical, The Company, una producción propia que se espera para otoño de 2021. "Es bonito poder recuperar un poquito de lo que se nos ha robado, para nosotros es importante vernos las caras, ver que estamos vivimos y que vamos a seguir luchando por seguir haciéndolo. Este teatro ha estado en esa lucha", reitera.

Este nuevo musical está compuesto por una treintena de músicos, actores y cantantes: "Los que lo componen, viven, comen y duermen juntos. Tienen todas las medidas de seguridad, sin su compromiso esto no se podría hacer. Un taller inusual para el momento inusual que estamos viviendo", afirma Banderas.

El malagueño ha apostado por este nuevo proyecto, una producción propia que se estrenará dentro de un año, para garantizar así la asistencia del público: "He estado desde el principio intentando ver la posibilidad para poder desarrollar esto, todavía no se ha producido ningún contagio en un teatro. No tenemos una fecha directa, pero tenemos que apostarlo todo para poder intentar llenar el teatro si no esto es impagable", expresa.

Por otro lado, Banderas ha denunciado la delicada situación que vive la cultura y ha manifestado que "sin duda las artes escénicas son la que más sufren, al fin y al cabo las producciones han consumido mucho material durante la pandemia. Esto ha sido un mazazo importante".

Pero aún así, el Teatro del Soho ha establecido protocolos de seguridad tanto para los asistentes como para el personal de la sala: "Que abramos no significa ser valientes, prefiero verlo como que seguimos protocolos sino sería osadía y no nos lo podemos permitir", asegura.

Se espera que la asistencia no supere las 500 localidades, permitidas por Sanidad: "El teatro se va a transformar completamente, cuando el público entre se va a encontrar una cosa totalmente distinta", dice Banderas.