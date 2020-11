La exposición 'The Beatles Vs. Rolling Stones' llega al centro cultural La Malagueta

El centro cultural La Malagueta acogerá desde el 20 de noviembre al 31 de marzo de 2020 la muestra 'The Bealtes Vs. Rolling Stones' de los fotógrafos Terry O'Neill y Gered Makowitz.

Mientras tanto, la muestra que tenía prevista su apertura este viernes, 13 de noviembre, titulada 'Jean -Marie Périer. El fotógrafo de las estrellas, se aplaza a 2021 por las dificultades técnicas derivadas de la pandemia del COVID-19.

Por tanto, las instantáneas de personalidades del cine, la moda, el teatro o la danza como Johnny Hallyday y Sylvie Vartan, Françoise Hardy y Jacques Dutronc, Alain Delon, o Sheila, pasando por los mitos ingleses Bob Dylan, Stevie Wonder, Mick Jagger o los gigantes de la alta costura como Saint Laurent, Lagerfeld, Valentino, Versace Alaïa, o Kenzo, entre otras, tendrán que esperar a lucir en las paredes del nuevo centro cultural de la capital dependiente de la Diputación.

En su lugar, el 20 de noviembre, serán las fotografías a las míticas bandas The Beatles y The Rolling Stones las que protagonicen el espacio expositivo de La Malagueta. 'The Beatles Vs. The Rolling Stones' que recibió más de 12.000 visitas en 2018 en La Térmica, e itineró por diversos municipios de la provincia, recala ahora en La Malagueta hasta el 31 de marzo de 2021, con un horario de 11.00 a 17.45 horas de martes a domingo.

La entrada será libre, el aforo estará reducido en un 65 por ciento, y se cumplirán estrictamente las medidas de seguridad y salud establecidas, han sostenido desde la institución provincial en un comunicado.



Exposición



Hace 50 años los Beatles se separaron. Coincidiendo con el final de aquel sueño, como lo llamó John Lennon, se expone en el centro cultural La Malagueta 'The Beatles Vs. The Rolling Stones', una muestra producida por Iconic Images, uno de los archivos de fotografía más importantes del mundo, en colaboración con el centro cultural La Térmica. Además, en estas fechas se cumplirá un año desde el fallecimiento de O'Neill, uno de los fotógrafos más importantes del Siglo XX y CBE (Caballero del Imperio Británico).

La exposición, comisariada por la crítica Cristina Carrillo de Albornoz, captura el tiempo mágico del comienzo, en que Los Beatles se convertían en The Beatles y los Stones en The Rolling Stones, cuando eran jóvenes, casi desconocidos. Asimismo sondea el meteórico éxito y las diferencias entre ambos grupos que llevarían a la ya legendaria cuestión: "¿Eres de Los Beatles o de Los Rolling?".

Estos inicios de ambas carreras se exploran a través de fondos de los archivos personales de dos extraordinarios fotógrafos británicos: Terry O'Neill y Gered Mankowitz, dos figuras claves para narrar las carreras de ambas bandas míticas, pues tuvieron acceso inusitado a los mismos y contribuyeron a forjar su imagen. Lo completan unas instantáneas del gran fotógrafo Baron Wolman, así como dos documentales.

"La exposición no solo capta con naturalidad los comienzos de ambos grupos antes de convertirse en grandes estrellas, sino que desmonta la rivalidad entre ambas bandas que aunque legendaria es ficticia, pues se fraguó para aumentar las ventas y la pasión entre los fans", señala la comisaria de la muestra.



Proyecciones



Además, en la muestra se incluyen proyecciones de dos documentales. Uno de ellos es 'Eight days a Week', un trabajo de Ron Howard, el director oscarizado ('Una mente maravillosa', 'El código Da Vinci', 'Apolo 13') que recoge los primeros años de la carrera del grupo de John, Paul, George y Ringo desde sus comienzos en el pub The Cavern de Liverpool hasta la actuación que hicieron en 1966 en San Francisco).

La cinta ofrece un exhaustivo repaso de los excepcionales años de gira de los Beatles, desde la perspectiva del grupo y también de los fans. Una oportunidad para presenciar el impacto de esos años en cada miembro de la banda, sus relaciones, su evolución musical, su estilo de vida y su fama. Y sobre todo, la incomparable conexión entre la banda y el público que convirtió su música en algo sublime y eterno.

El segundo es 'Charlie is my Darling', Ireland 1965, dirigido ese año por Peter Whitehead y producido por el manager de los Rolling Stones Andrew Loog Oldham; en la exposición se presenta una versión restaurada y digitalizada en 2012 por ABKCO Records de Allen Klein, que posee los derechos sobre todo el material de Stones más antiguo, y que además es una versión revisada por el director Michael (Mick) Gochanour que les valió un Grammy.

Rodado en su gira por Irlanda en Septiembre de 1965, el documental resulta una postal intima de la vida diaria entre bastidores de la fase inicial del joven grupo. Retrata la ambición sana de la banda y sobre todo de Mick Jagger en medio del nacimiento de la cultura de la celebridad y del cuestionamiento de valores. Asimismo documenta los primeros conciertos filmados y el frenesí que inspiraban las apariciones de la banda e incluye actuaciones arrebatadoras de '(I Can't Get No) Satisfaction,' 'The Last Time' y 'Time Is On My Side' -mostrando el desarrollo musical de la banca mezclando el blues, R&B y rock-n-roll.