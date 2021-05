El cómic periodístico dibuja la crisis de la covid

Una madre relata cómo su hija de 27 años murió de covid. No quiso dejar de ir a trabajar en un supermercado por temor a perder el empleo a pesar de que no les dieron guantes ni mascarillas; al poco de su muerte, la familia recibía por correo el pago de su última nómina: 20,64 dólares. En otra historieta, su autora, Molly Brooks, se enfrenta al temor al contagio sufriendo desde niña un trastorno obsesivo compulsivo. Otra revela cómo se ha contagiado, cómo aún sufre palpitaciones y desmayos y sigue viendo amigos entrando y saliendo del hospital meses después del diagnóstico: «Algunos entraron y no salieron», atestiguan Colleen AF Vanable y Ellen T. Creenshaw. Son algunas de las historias breves, obra de una treintena de dibujantes de lo más granado del cómic independiente, que reúne ‘Pandemia’, monográfico sobre el coronavirus de la publicación estadounidense ‘The Nib’, referente de la viñeta periodística y de no ficción de actualidad, que empieza a publicar en España la editorial Flow Press.

‘The Nib’ nacía en internet en 2013 y lanzaba su edición en papel en 2018. Actualmente se financia gracias a las suscripciones y los socios y cuenta con creadores estadounidenses pero también del resto del mundo. «El trabajo que llevamos a cabo aportando una mirada satírica y crítica a los temas políticos acostumbra a alcanzar su cima cuando el mundo toca fondo. Esperamos que el mundo mejore muchísimo en 2021, pero sabemos que seguirá habiendo muchas cosas sobre las que dibujar cómics durante mucho tiempo», señala en el prólogo a la edición española su editor, el dibujante Matt Bors, finalista del Pulitzer en dos ocasiones.

En anteriores monográficos, ‘The Nib’ había tratado temáticas como la muerte, la familia, el imperio o los fraudes. «En todos los casos son temas abordados con enfoque periodístico y algunos son más atemporales que otros», explica Diego Rosembuj, editor de Flow Press, que ha llegado a un acuerdo para traducir y distribuir estos especiales en el mercado hispano hablante y quien ha elegido para el estreno, «por su actualidad», el que aborda la pandemia. Prevén publicar un par de estos libros al año, en primavera y en otoño, y «ofrecer trabajos de artistas españoles a la edición estadounidense»

‘Pandemia’ se suma al buen puñado de títulos que durante 2020 han venido publicando autores españoles ligados a su experiencia con el coronavirus. Ahí están, entre otros, Max (‘Manifiestamente anormal’), David Ramírez (‘COnviVIenDo 19 días’), Álvaro Ortiz (‘El murciélago sale a por birras’), Miguel Gallardo (’Algo extraño me pasó camino de casa’), Víctor Coyote (‘Días de alarma’) o David Rubín. En este volumen de ‘The Nib’, creadores como Niccolo Pizarro, Ben Passmore, Whit Taylor, tanto veteranos como emergentes, ofrecen una visión caleidoscópica y global de la crisis sanitaria. Y no solo desde Estados Unidos: Laura Athayde deja constancia desde Brasil de «la dolorosa desigualdad que afecta» a su país y del negacionismo de Bolsonaro; Max Loh cuenta desde Singapur cómo vivió el confinamiento separado de su esposa, que quedó en Malasia, y Yazan al-Saadi y Omar Khouri relatan el drama vivido en Líbano por la gran explosión en el puerto de Beirut, «fruto de la negligencia y la avaricia», que en agosto, en plena pandemia, causó 220 muertos, más de 7.000 heridos y dejó a 300.000 personas sin hogar.

Pero el grueso de los cómics reflejan lo vivido en el país comandado por Trump, a quien Pia Guerra dibuja haciendo crecer la economía amontonando cadáveres. Otra historieta muestra cómo fue participar en el Black Lives Matter en plena crisis sanitaria. Otras se ubican en la Nación Navajo, en un campamento de personas sin hogar de Portland, en una funeraria familiar o bien en el epicentro de Queens, en Nueva York, cuando el covid arrasaba el hospital el Elmhurst, mermado tras continuos recortes de presupuesto y el desmantelamiento del sistema público de salud.

Hay autores que explican que en estos meses tuvieron un bebé, o decidieron casarse, o asistieron al entierro de su abuela por Zoom. Pero, entre la variedad de formatos que incluye el número sorprende un archivo con algunos chistes gráficos publicados en EEUU durante la llamada gripe española de hace más de un siglo, evidenciando que pese al tiempo transcurrido, los seres humanos poco hemos cambiado.

En uno de ellos se ve una familia, todos con máscara de gas, perro incluido; en otro, el recurso de estornudar en el transporte público para ahuyentar al resto de pasajeros y poder sentarse. En un tercero, un esqueleto vestido de traje y sombrero cordobés, en alusión al erróneo origen de aquella epidemia, un señalar con el dedo al ‘otro’ que tampoco ha variado mucho, y sino que se lo digan a la dibujante chinoestadounidense Victoria Ying, que en una de las historietas revive el miedo a ser atacada, incluso con armas, ante la acusación que Trump hizo recaer sobre su país como origen del virus.

