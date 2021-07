El Festival Starlite Catalana Occidente ha sido testigo por primera vez de la belleza del ballet con el espectáculo 'El lago de los cisnes' de Irina Kolesnikova y el Saint Petersburg Ballet Theatre (SPBT), que se han estrenado en España en La Cantera de Nagüeles de Marbella.

De esta forma, el ballet entra a formar parte de la ecléctica oferta cultural que edición tras edición configura el festival, por el que ya han pasado personas de 72 países diferentes desde su fundación en 2012, han recordado en un comunicado.

Irina Kolesnikova realizó su aparición estelar sobre los escenarios tras año y medio de parón a causa de la pandemia, y lo hizo con la coreografía de una de las compañías referente del ballet clásico ruso iluminó, que iluminó Starlite Catalana Occidente con la elegancia y precisión de ejecución del cuerpo de baile.

El espectáculo está compuesto por 60 bailarines, cuya joya de la corona es Irina Kolesnikova, una artista completa que destaca por su impresionante expresividad, delicadeza, fuerza y experticia.

La compañía ha deleitado al público de los cinco continentes en numerosos espectáculos por el mundo y ha conquistado tanto a espectadores como a la crítica. Equilibrios magistrales, delicadas torsiones y dulces vaivenes dejaron sin aliento a quienes acudieron anoche a La Cantera para disfrutar de la compañía considerada la cuna del ballet ruso.

Después de dos horas de espectáculo, vertebrado en tres actos y dos descansos, la noche continuó con música. El espacio Sessions dio la bienvenida por primera vez a Omar Montes, que estrenó en primicia para Starlite el tema 'Diablita Remix' junto a Lennis Rodríguez y Fabbio.

Visiblemente emocionado por actuar en el Festival, Omar Montes regaló a su público el chute de energía, buen rollo y optimismo propio de su personalidad y puesta en escena. En su primera actuación en el festival no podían faltar las canciones más emblemáticas de su repertorio como 'Alocao', 'La rubia', 'Bandida' o 'Solo'.

Para Omar Montes, "estar en Starlite Catalana Occidente es un sueño hecho realidad, yo venía de pequeño a ver a mis grandes ídolos, como Julio Iglesias y otros tantos, pero no podía entrar porque no tenía pasta, pero me quedaba fuera escuchándolo y me hacía la foto como si hubiera entrado". Estas fueron sus declaraciones antes del comienzo de su espectáculo, a las que añadió que para él "Starlite Catalana Occidente es el Coachella de España".

La programación continúa esta noche con un show único en el que Antonio Banderas y el cine serán los protagonistas. 'Notas de cine' es la propuesta de la sinfónica pop del Teatro Soho de Antonio Banderas, un paseo por la historia del cine a través de las bandas sonoras más emblemáticas. El propio Banderas subirá al escenario para comentar cada tema e interactuar con el director de la sinfónica, Arturo Díez Boscovich.