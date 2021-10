"Luke Holand ha dedicado gran parte de su vida a ingerir sustancias tóxicas a su cuerpo, viviendo bajo las sombras de sus recuerdos obligándose a desvanecer cada aliento de certidumbre. Cuando él cree estar en el borde de su vida con sus sueños rotos, Hasley Weigel aparece en ella para ser aquel cajón de esperanzas que él tanto necesitaba (...) Ella era para él. Él era para ella. Y cuando sus almas se unieron en un boulevard de emociones y sueños, éste se tiñó de colores grisáceos preparándose para la tormenta. Luke jamás se imaginó que alguien podría amarlo teniendo aquel desastre de vida. Ella lo hizo, pero no de la forma correcta".

Ese párrafo que usted acaba de leer es la sinopsis de Boulevard, el libro con el que la mexicana Flor M. Salvador ha roto el mercado de la literatura juvenil. Y de la literatura en general. Lo ha roto por varios motivos: el primero, porque es el cuarto libro más vendido en España en lo que va de año, y no solo de su categoría sino de todas, ficción y no ficción incluidas.

Para que se haga una idea, Salvador lleva 118.000 ejemplares vendidos (solo en papel) en 2021.

Son más de los que han vendido El arte de engañar al karma, de Elísabet Benavent, Aquitania, de Eva García Sáenz de Urturi (premio Planeta 2020), Reina Roja de Juan Gómez-Jurado o Línea de Fuego, de Arturo Pérez Reverte, según datos de la consultora GFK, los que utilizan todas las editoriales para monitorizar el mercado y a los que ha accedido EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica, Solo la superan María Dueñas, Paz Padilla y Javier Castillo.

El segundo motivo por el que Salvador ha roto el mercado es porque su libro está entero disponible en internet.

Los párrafos de sinopsis se pueden leer en Wattpad, una plataforma de autopublicación muy popular entre el público adolescente y joven. Boulevard es gratuito, como todo lo que se publica en esta web. Allí la obra acumula 65 millones de lecturas. Y, pese a todo, arrasa en librerías.

"Al principio venían muchas crías, de catorce o quince años, a comprarlo. Lo pedías y te lo imprimían bajo demanda. Como no teníamos ni idea, a la que lo pedía se lo encargábamos y llegaba al cabo de una semana", explica Helena, dueña de la Librería General Jaca. "Cuando vimos que todas lo querían, adquirimos stock. Ahora Penguin Randomhouse ha visto el filón y le han publicado el segundo, que se está vendiendo igual que el primero. Debe de ser un libro con el que lloras muchísimo, porque una niña de doce me dijo que el segundo no se lo quería comprar por no llorar".

Flor M. Salvador escogió la publicación en Facebook de la Librería General Jaca (una pequeña tienda de libros del municipio oscense del mismo nombre) para anunciar que su segundo libro ya está a la venta en España. Salió el pasado 13 de octubre, se llama Silence y aunque también está disponible de forma gratuita en Wattpad, donde lleva dos millones de lecturas, sale editado por Mondena, el sello juvenil del grupo Penguin Random House.

Penguin llegó a un acuerdo con Wattpad hace ahora un año. No es el primer libro de la plataforma que publica: antes ha editado A través de ti o Heist, de la venezolana Ariana Godoy, con una trayectoria en Wattpad aún más potente que la de Salvador. Godoy ya ha anunciado una película en Netflix basada en una de sus novelas de Wattpad. Pero, por sus cifras de ventas en España, la autora mexicana es un caramelo para el grupo editorial.

"Han debido de estar todos peleándose por ella", advierten fuentes del sector. "Es un fenómeno. En la lista de más vendidos se han colado Paz Padilla, con su libro de superación personal, y este personaje desconocido que se autoeditaba".

¡Sorpresa! Es para mí un gusto decirles que el lanzamiento de Silence para España y México será en el siguiente mes y en diciembre para USA.



El libro estaría llegando en físico a estos países bajo el sello Wattpad a través de Montena y Cosmo Editorial.



Gracias por todo.❤️ pic.twitter.com/8IkoI2GP1O — Flor M. Salvador (@ekilorhe) 17 de septiembre de 2021

Según la nota que publicó Wattpad, Penguin, que no ha respondido a una solicitud de información de este periódico, se queda con los derechos de los títulos de Wattpad Books en español. Fue la propia Salvador la que anunció en su Instagram que Silence está a la venta en la página de Penguin México, aunque en Perú sale con una editorial de reciente creación llamada Cosmos.

Cosmos ha anunciado que ya ha imprimido 75.000 ejemplares de la nueva obra de la autora.

¿Quién es Flor M. Salvador?

Flor M. Salvador es estudiante de Medicina y tiene 22 años. Vive en el estado mexicano de Campeche, en la península del Yucatán. Empezó a escribir Boulevard a los quince años, aunque no fue su primera historia: antes publicó un poemario dedicado a su padre. La terminó en 2020 —Wattpad permite subir historias como borradores—, con la carrera casi acabada, y fue entonces cuando descubrió que a la trama le faltaba "más desarrollo".

La joven reconoció que aún tenía que aprender "muchas cosas" en una de las pocas entrevistas que ha dado, a la autora española Ava Draw.

"Poco a poco, Wattpad ha adquirido su estilo y triunfa sobre todo en historias juveniles y romances. Al ser gratuito es mucho más fácil llegar a los lectores. Y en Latinoamérica ha explotado porque allí hay libros que no llegan en papel", explica Draw a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica. "El fenómeno de Boulevard es increíble porque está ahí gratis. Y lo que es reciente es que le hayan dado la oportunidad de publicar en papel. Hasta ahora estaba en Editorial Naranja, una editorial pequeñita, porque ninguna otra se había interesado por ella antes".

Precisamente, uno de los principales misterios del caso de Flor M. Salvador es qué condiciones ha puesto Penguin sobre la mesa para ficharla. Editorial Naranja es un sello pequeño que produce bajo demanda —libro que vende, libro que imprime— y que, según las fuentes consultadas, paga a sus autores un porcentaje alto por cada libro que venden.

En España, el estándar está entre el 10% y el 12%. Por cada libro vendido, el autor se lleva ese porcentaje del precio. Con un contrato así, Salvador habría ganado unos 177.000 euros con Boulevard solo en España: el libro se vende a 15 euros, así que ella se llevaría 1,5 euros por libro.

"En una autoedición puedes llegar al 40%. Si ha vendido 118.000 libros y ha cobrado 6 euros por cada uno, se va a más de 700.000 euros", continúan estas fuentes. "Para contratarla y que a ella le salga a cuenta, ¿cuánto le tienes que pagar? Hay que pagar brutalidades para convencer a alguien que se está autoeditando y a quien le está yendo bien".

No es, en cualquier caso, la primera vez que un autor autoeditado llega a un gran grupo editorial: el economista Marcos Chicot empezó así con su thriller El asesinato de Pitágoras y terminó siendo fichado por Planeta. Planeta y Penguin Random House llevan años disputándose el cetro de las ventas en España, robándose incluso autores entre ellos.

La joven Salvador ya ha contado en redes sociales y en una entrevista en Perú que gracias a su trabajo ha podido comprar un piso.

"Hace no tanto estaba mal visto ser autora de Wattpad, porque publicas un borrador sin edición. Era como que eras mala escritora. Pero eso está cambiando y ahora están contactando a varias", concluye Draw. "Las editoriales tenían miedo a publicar algo que ya estaba gratis en internet y por fin ha cambiado su percepción".