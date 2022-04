El espectáculo 'The Hole' vuelve a Málaga con 'The Hole X', un nuevo show que conmemora el décimo aniversario de la saga. Ubicado en una carpa en el Recinto ferial, el evento se estrenará el próximo 16 de junio y se podrá acudir hasta el 10 de julio. El espectáculo se podrá visitar de miércoles a domingos. El miércoles y jueves con pases a las 20.30h, los viernes y sábados a las 18.00h y a las 22.00h, y los domingos con un pase a las 18.00h.

El show ha sido presentado esta mañana en la terraza del Hotel Room Valeria. En el evento han participado Carlos Alexandre, responsable de giras de la productora LETSGO, y los maestros de ceremonias Canco Rodríguez y Álex O'Dogherty, que ha saludado con un “Que el señor esté con vosotros”.

Carlos Alexandre ha comentado la ilusión de traer este espectáculo a Málaga: "Es una ciudad fetiche para nosotros". Lo mismo ha sostenido Álex O'Dogherty, que ha explicado que cuando vinieron en 2013 tuvieron que prorrogar las sesiones. "Parecía Lourdes, con mucho más porcentaje de éxito que cuando la gente va allí. La gente salía visiblemente curada", ha bromeado. "Es un gustazo poder llegar a una ciudad y no tener que mentir cuando decimos que nos encanta".

Álex O'Dogherty ha participado en el espectáculo desde su primera edición. "Ha sido un pilar del proyecto", ha explicado Carlos. El guion de este nuevo espectáculo ha sido renovado por el propio Álex. "'The Hole X' no es un refrito. Hay algunos números pero esta renovado con nuevos espectáculos. La gente va a salir habiendo visto un espectáculo nuevo que le puede recordar a los anteriores", ha comentado. Respecto a las expectativas para la nueva edición, Álex se ha mostrado confiado: "Es muy fácil vender un espectáculo cuando lleva 10 años demostrando su eficacia".

Este nuevo espectáculo contará con novedades como el número de baile "Llámalo X", en el que hay dos personajes nuevos, las 'X Girls', "las chicas más hot de lo que puede imaginar", ha etiquetado Álex. Aunque también mantendrá personajes míticos, como la Madame, el maestro de ceremonias, las Supernenas.

El show tiene un speech final motivador que incita a la gente a aprovechar el momento y salir a la calle. "Hemos podido comprobar que todo se puede ir a la mierda en un minuto", ha afirmado Álex. "Nos hemos tirado toda la vida planificándola y al final es ella la que nos planifica a nosotros. Nos gusta más lo que tenemos que lo que planificamos, y ese es el mensaje que queremos transmitir".

Canco Rodríguez regresa en esta edición tras haber participado en 'The Hole Zero' y 'The Hole 2'. Haciendo alusión al lema de "Hay que estar en el agujero para salir del agujero", el artista ha comentado que lo mejor de volver a ese agujero es ver su magia. "Te pones cachondo desde el minuto uno por la libertad de 'The Hole'. Que volvamos a ser libres, que volvamos a vivir la vida, juntarnos y tener esperanza". Canco Rodríguez ha hablado de alguno de los números que forman parte del show: "Me tengo que tapar los ojos de los nervios cuando veo a compañeros jugarse la vida en los espectáculos aéreos".

Oleg Tatarynov: el adonis ucraniano

'The Hole X' contará también con el espectáculo de Oleg Tatarynov. "Tenemos un Adonis: el hombre más bello del mundo, un dios ucraniano que te quita el sentido", ha comentado Canco. "Te hace replantearte muchas cosas, te tienes que atar a la silla". Álex ha explicado cómo han afrontado su situación: "Lo hemos acompañado en todo momento. Su madre y su hermana tuvieron que venir en coche desde Ucrania y por fin pudieron reencontrarse". "Es una suerte tenerlo con nosotros".