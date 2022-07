La nueva serie de Netflix ‘Kaos’ toma la calle Parras de Málaga

Parece que no solo los turistas se sienten atraídos por los paisajes y el sol veraniego de la Costa del Sol. Las series internacionales se decantan, cada vez más, por los escenarios andaluces para transformar en realidad sus nuevas proyecciones. La última apuesta la hace ‘Kaos’, la nueva serie de Netflix que empezó su rodaje el pasado lunes en Marbella y se trasladó ayer a la capital malagueña, concretamente a la calle Parras, ubicada en pleno centro de Málaga, para rodar algunas de sus primeras escenas. Durante unas horas, el inglés se convirtió en el idioma oficial entre canchas de baloncesto, grafitis, patinadores y peatones que vestían colores llamativos.

Cámaras, micrófonos, luces, y todos los elementos propios de un set de rodaje de una superproducción de Netflix, inundaron la calle Parras. Los transeúntes se asomaban curiosos anhelando ver a Hugh Grant, que interpretará al temible y poderoso Zeus, y al que se espera que se traslade a la localidad malagueña durante los próximos días. Sin embargo, el dios de los cielos no se dejó ver todavía. El que sí se paseó por la calle malagueña fue el actor británico Nabhaan Rizwan, conocido por la serie de HBO ‘Estación Once’.

‘Kaos’ es la nueva serie de Netflix basada en la mitología griega, que tendrá como protagonista a Hugh Grant, en una nueva versión, insegura y vengativa, del dios Zeus. Un relato inédito y contemporáneo, ideado y escrito por la actriz y guionista británica, Charlie Covell, responsable de la adaptación para la plataforma de streaming del comic The End of the F***ing World. El proyecto ha sido descrito por la plataforma como una comedia negra en la que explorarán temas como la política de género y el poder.

Reparto

Georgi Banks-Davies será la directora principal de la serie junto a Runyararo Mapfumo (Sex Education) que rodará algunos de los ocho episodios que compondrán la serie. La producción contará también con las actuaciones de Janet McTeer (Ozark) como Hera, Cliff Curtis (Avatar: The Way of Water) como Poseidón, David Thewlis (Fargo) como Hades, Killian Scott (Dublin Murders) como Orfeo y Nabhaan Rizwan (Station Eleven) como Dionisio, entre otros. Para llevar a cabo esta proyecto, la plataforma americana ha confiado de nuevo en Fresco Film, la empresa de servicios con la que ya ha contado en diversas ocasiones.

El rodaje de ‘Kaos’ no es el único que está teniendo lugar durante estos estos días en la provincia malagueña. La exitosa serie ‘Black Mirror’ está grabando su episodio ‘Red Book’, de la sexta temporada, en Estepona. Recientemente, se rodó también ‘La monja guerrera’, basada en el cómic de Ben Dunn. A principios de marzo, la Plaza de la Constitución y el Mercado de Atarazanas se convirtieron también en un gran set de rodaje para recrear algunos de los escenarios de la adaptación a televisión de la novela del malagueño Javier Castillo, ‘La chica de nieve’, que se emitirá próximamente en Netflix.