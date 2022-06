Netflix reimaginará la mitología griega y romana desde Málaga

Nueva serie internacional que se rueda en la Costa del Sol. Tras The Crown, La monja guerrera y Snatch, entre otras, grandes producciones buscan de nuevo en nuestra tierra cubrir sus necesidades gracias a un sector, el audiovisual, al alza. Netflix confía otra vez en Fresco Film , la empresa de servicios con la que ya ha contado en diversas ocasiones, para Kaos, una más que interesante serie ideada por la actriz y guionista británica Charlie Covell, responsable de la adaptación para la plataforma de streaming del comic The end of the f***ing world. Kaos, así se titulará la ficción, se rodará entre Londres y Málaga y, como es habitual en los proyectos de Netflix, poco se sabe de ella: Covell ofrecerá una reinvención cómica y a la vez oscura de la mitología griega en la que se explorarán temas como la política de género y el poder.

Kaos nos presentará a los dioses como una gran familia disfuncional mientras los humanos sufren sus caprichos. Ésta la sinopsis oficial de la serie: «Zeus tiene una arruga. Le preocupa que pueda significar el fin del mundo… y podría ser. Porque en la Tierra, seis humanos, sin darse cuenta de su importancia o su conexión entre sí, aprenden que son partes componentes de una antigua profecía. ¿Descubrirán la verdad sobre los dioses y lo que les están haciendo a los humanos? Y, si lo hacen, ¿serán capaces de detenerlos? Se trata de una de las apuestas más ambiciosas de Netflix, si nos atenemos a las palabras de Covell, que lleva hablando de esta ficción desde el año 2018. Pero es que no debe de ser fácil levantar algo como lo que ella pretende: «Será una serie de diez horas, con una escala, espero, similar a la de Juego de Tronos, pero el tono será más parecida a The end of the f***ing world, por su humor y su look, con inspiración también de la película de Baz Luhrmann sobre Romeo y Julieta». Aurora Perrineau, de la popular ficción televisiva Westworld, es la única confirmación hasta el momento del reparto y se espera que Netflix agende el lanzamiento para mediados del próximo año, 2023. Hasta entonces, como es habitual en las producciones del gigante audiovisual, poquísimos detalles y muchos secretismo .