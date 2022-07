El rodaje de la serie de Netflix 'Kaos', del actor Hugh Grant, se traslada estos días a La Axarquía, tras haber recorrido Marbella, y el centro de Málaga capital la pasada semana. El equipo de grabación y los actores, asesorados por la Axarquía Film Office, rueda estos días en varias localizaciones de Torre del Mar y Vélez-Málaga.

En las inmediaciones del Centro Comercial El Ingenio se ha habilitado una zona de catering, vestuarios, caravanas, trailers y vehículos de transporte para dar cobertura a un equipo de profesionales formado por más de 200 personas entre equipo rodaje y extras.

Numerosos curiosos han preguntado por el despliegue de carpas y vehículos durante cuatro días y cuyo acceso ha estado restringido por la productora para salvaguardar los detalles del rodaje con varias caras conocidas.

Así, se han grabado varias escenas en el centro comercial y las inmediaciones, así como en otras calles del municipio. El inglés ha sido el idioma oficial los días de rodajes ya que esta producción internacional está impulsada desde Gran Bretaña, de donde proceden buena parte de los profesionales.

'Kaos' tendrá ocho episodios y ha llegado a la comarca de la Axarquía y a la provincia de Málaga de la mano de Fresco Film, que es quien se encarga de la producción de esta nueva serie. Los detalles sobre la misma aún se mantienen en "secreto absoluto y por el momento solo se sabe que se trata una revisión de la mitología griega".

El presidente de Mancomunidad Axarquía-Costa del Sol, Juan José Jiménez, ha resaltado la importancia de que esta grabación haya recaído en la comarca axárquica junto a otros destinos internacionales como Londres, Reino Unido, así como Marbella o Málaga.

Por su parte, el responsable de Axarquía Film Office, Juan Peñas, ha explicado que la oficina comarcal de rodajes se ha abierto "de par en par para que el destino Axarquía-Costa del Sol forme parte de este rodaje de gran repercusión internacional". Así, ha valorado la gestión administrativa, asistencia y asesoramiento prestado desde el primer momento a la productora y ha agradecido la colaboración del centro comercial El Ingenio, Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar y Policía Local.

"Estamos satisfechos con el apoyo prestado de las administraciones a Axarquía Film Office y de haber colaborado en este nuevo trabajo de Netflix que aspira a ser una de las grandes series internacionales la próxima temporada", ha concluido Peñas.

Reparto

Georgi Banks-Davies será la directora principal de la serie junto a Runyararo Mapfumo (Sex Education) que rodará algunos de los ocho episodios que compondrán la serie. La producción contará también con las actuaciones de Janet McTeer (Ozark) como Hera, Cliff Curtis (Avatar: The Way of Water) como Poseidón, David Thewlis (Fargo) como Hades, Killian Scott (Dublin Murders) como Orfeo y Nabhaan Rizwan (Station Eleven) como Dionisio, entre otros. Para llevar a cabo esta proyecto, la plataforma americana ha confiado de nuevo en Fresco Film, la empresa de servicios con la que ya ha contado en diversas ocasiones.

El rodaje de ‘Kaos’ no es el único que está teniendo lugar durante estos estos días en la provincia malagueña. La exitosa serie ‘Black Mirror’ está grabando su episodio ‘Red Book’, de la sexta temporada, en Estepona. Recientemente, se rodó también ‘La monja guerrera’, basada en el cómic de Ben Dunn. A principios de marzo, la Plaza de la Constitución y el Mercado de Atarazanas se convirtieron también en un gran set de rodaje para recrear algunos de los escenarios de la adaptación a televisión de la novela del malagueño Javier Castillo, ‘La chica de nieve’, que se emitirá próximamente en Netflix.