«Aunque he madurado musicalmente estos años, la esencia la mantengo»

¿De dónde viene esta pasión o talento por la música?

Cuando era pequeña cantaba en mi habitación todas las canciones de mis artistas favoritos. Pero un amigo me presentó a otro y empezamos a presentarnos a concursos. Al final, entré en un coro gospel, después en una orquesta, y de repente entré en Operación Triunfo.

Y cuando estaba cantando en tu habitación, ¿se imaginaba llegar a donde está ahora?

No. Yo grababa muchas covers para Instagram y Youtube, y en ese momento mi mayor intención era que cuanta más gente me siguiera mejor. También cantaba en el coro y en la orquesta y disfrutaba al máximo, pero yo no era consciente ni sabía que podía llegar a esto y a hacer mis propias canciones.

¿Cree que salió mejor artista de Operación Triunfo?

Mejor artista no lo sé, pero sí con más conocimiento. Una vez que entras ahí, al final entras en una siguiente fase. Conoces a mucha más gente del mundo con mucho conocimiento que te instruye, te ayuda y te guía. Ahí es cuando adquieres mucho más conocimiento que por tí sola es mucho más difícil de conseguir. Lo de mejorar como artista se consigue con el paso del tiempo.

Vamos con su nueva canción, ¿Qué pasó?

Es una canción nostálgica, pero que a la vez cierra una etapa. En el videoclip se muestran muchos recuerdos idílicos de una relación y en la canción se canta «¿Qué pasó?», refiriéndose a no saber por qué la relación se ha acabado ni qué ha pasado, si estaban tan bien en sus recuerdos. Por eso, en el videoclip quiero dejar entrever que al final eso son solamente recuerdos, que era una relación que en tu cabeza era idílica pero en realidad no lo era para nada, y al final te falta una última conversación para saber qué ha pasado.

La canción está compuesta con David Parejo. ¿Qué tal la alianza?

Fue muy fácil y muy divertido. Yo conocí a David y le dije que quería hacer un tema con él porque me gustan mucho los trabajos que hace. Le dí unas cuantas referencias, como por ejemplo Bailé con mi ex de Becky G y rollos así más fresquitos, y le conté de qué historia quería hablar. Nos juntamos y empezamos a escribirla juntos contando toda la historia, y él sobre todo se encargó de la melodía. Fue espectacular, en una tarde estaba escrita la canción y la siguiente vez que quedamos fue para grabar el tema final.

¿Y cómo fue la grabación del videoclip?

Lo hicimos aquí en el Centro de Málaga. Un rodaje sabes cuando empieza pero no cuando acaba, pero fue muy fácil y muy divertido de grabar. Al final, la gente con la que yo trabajo son amigos por la conexión que se crea. El videoclip lo grabó Lorena Balbuena, que es novia de David Parejo y también estaba allí, con lo cual todo quedaba en familia y todo era muy compenetrado. Yo soy muy vergonzosa y me lo hicieron todo muy fácil, me hacían reír mucho.

A día de hoy es mejor trabajar single a single; sobre todo, si eres artista independiente y todo es tan cuesta arriba

De su primer single En ruinas a este, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo es la Noelia de ese primer sencillo en diferencia de este último?

Yo creo que incluso hasta en las canciones se ve que la Noelia de antes era más adolescente y que ha habido una evolución bastante madura . Las canciones también han cambiado, han tenido una evolución de unos ritmos más frescos y otros más pausados, pero siempre se mantiene la misma esencia. Yo creo que aunque he ido madurando musicalmente la esencia la mantengo y soy mucho más consciente ahora de lo que estoy haciendo, de qué es lo que puedo hacer para mejorar…

¿Algún disco en preparación?

A día de hoy, en realidad es mejor trabajar la música single a single. Sobre todo cuando eres artista independiente y todo es tan difícil y tan cuesta arriba.Mi mayor ilusión es sacar un EP o un disco porque soy muy fan del formato, pero la realidad es que hay que ir yendo canción a canción, y cuando pase un tiempo lo juntaré todo y le daré forma al proyecto.

¿Qué es lo más complicado de ser artista independiente?

Es muy difícil, sobre todo a nivel económico. Hacer una canción vale dinero, hacer un videoclip también, hacer una buena promo, viajar a los sitios… Una canción dura tres minutos, pero luego te cuesta una cantidad de dinero que no recuperas. Los conciertos pueden hacerte recuperar parte, pero con la gran oferta que hay... Pero la verdad es que estoy muy contenta como artista independiente. Pero si viniera un equipo que apostase por mi trabajo tanto como lo hago yo , con tanto cariño, no me cerraría.

¿Qué quiere transmitir con su música?

Escribo historias que me han pasado a mí o a gente cercana, para mí lo más importante es que la gente se sienta identificada, que disfrute, y sobre todo que la sienta y las viva. Hay gente que me dice que baila Solo uno más, otros me dicen que Huracanes les ha ayudado a superar ciertas cosas en su vida como el bullying. Cada uno al final siente una cosa u otra, aunque sean diferentes ritmos y estilos, pero mi intención es ésa, que haga un estilo u otro, la gente las sienta.