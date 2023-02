El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se refirió ayer viernes a la celebración en Andalucía de la gala de los Premios Grammy Latinos en su primera edición fuera de Estados Unidos y recordó que la capital de la Costa ya ha acogido eventos como los Goya en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

«He encargado que se estudie esa posibilidad y que establezcamos contacto con la Junta de Andalucía para que lo tengan en cuenta en la medida de que pueda hacer eso más convincente a candidatura andaluza», explicó el regidor.

No obstante, De la Torre reconoció que «no sé si cabe en varias ciudades esa celebración», lamentando que «es evidente que Málaga no tiene los auditorios que otras ciudades tienen», en alusión a Sevilla.

«No voy a entrar ahora en oportunidades perdidas, como la SGAE cuando planteó un auditorio para la comunidad andaluza y la Junta de Andalucía de entonces, hace ya más de diez años, dijeron que en Sevilla también, que ya tenía algunos. Podría haber sido una oportunidad para Málaga pero se perdió desde el ámbito autonómico».

De la Torre, al respecto, valoró que «a pesar de ello, hemos hecho los Goya con una enorme dignidad, en el Martín Carpena; podemos y he encargado que se estudie esa posibilidad y que establezcamos contacto con la Junta de Andalucía para que lo tengan en cuenta en la medida que pueda hacer eso más convincente la candidatura andaluza», concluyó el alcalde de la capital malagueña.

Sede de los Grammy

Andalucía acogerá en noviembre de este año la ceremonia de los Premios Grammy Latinos, en la que será su primera salida de Estados Unidos, tras el acuerdo de patrocinio firmado por la Academia Latina de Grabación por tres años, que incluye además dos grandes conciertos a partir de septiembre y la Semana de los Latin Grammy, «una semana de actividades de primerísimo nivel con al menos ocho grandes eventos musicales que tendrán como colofón la gala de entrega».

También están previstos dos grandes conciertos cada año en 2024 y 2025.