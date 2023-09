«La Inteligencia Artificial desplazará a los artistas que no la usen a su favor»

Las innovaciones tecnológicas permiten al ser humano tener, cada año, un abanico más amplio de herramientas. Desde el monitoreo de visitantes que tiene una página web hasta aplicaciones para editar fotografías o vídeos, la tecnología es cada vez más vanguardista. Y, en un escenario tan dinámico, la Inteligencia Artificial (IA) abre caminos que eran insospechados hasta entonces. Un artista al que le gusta probar cosas nuevas es Rafael Moreno-Mata (Vélez-Málaga, 1972). Y entre obras que van desde el mundo onírico o la fugacidad del tiempo, se permite elaborar, con ayuda de la IA, obras muy llamativas. Su última exposición, Épico II y III, ha tenido lugar en la Sala El Pósito de la localidad.

¿Cómo nació su interés por el arte?

Es curioso, pero no recuerdo casi nada de mi niñez como pintor. Me dicen que ya de pequeño ganaba concursos y que los profesores se quedaban con trabajos míos de manualidades. Pero fue con los años y con toparme con Francisco Hernández, un artista que me ha enseñado mucho, que descubrí que tenía dotes para la pintura. Entonces empecé a dedicarme a ello y ya llevo 20 años.

De Vélez-Málaga salen grandes personalidades. Y usted pinta mucho sobre este sitio. ¿Qué tiene Vélez que le inspira tanto?

Ésta es una zona de gran inspiración. Sobre todo por dos cosas: primero, la cantidad de buenos artistas que salen de aquí y de los que te inspiras, como Hernández. Al final se forma una especie de competición sana con lo que sacas lo mejor de ti mismo. Y, segundo, la cantidad de horas de luz que tiene este pueblo, lo que te permite trabajar más durante el día.

Algunos de sus cuadros parecen sacados de los sueños. ¿Cómo definiría su estilo?

Digamos que la matriz de mi obra es el tiempo. El tiempo como catalizador de la vida y la muerte; el tiempo es lo único que no podemos recuperar. Y es lo que más me apasiona. Entonces mi estilo es muy subjetivo, ya que necesito que el tiempo cuente una historia. Tengo que mezclar muchas técnicas, ya lo habrás visto: paisajes con acrílico, acuarela, dibujo o collages. Utilizo todos los elementos posibles que me ayuden a contar algo. En «Épico III» de hecho me dijeron que los cuadros realizados con la inteligencia artificial, con grandes engranajes, trajes y algo futurista, tienen un estilo steampunk. O sea que estoy abordando temáticas como artista que no conocía.

También tiene obras con calcomanías que recuerdan mucho a Banksy. ¿Suele transmitir mensajes en sus obras como lo hace él?

Sí, no hay ni una obra en la que no haya querido transmitir un mensaje. Intento que esté de manera subliminal, que el público pueda interpretarlo. De hecho, toda mi obra cuenta con el factor Rorschach, ese efecto en el que ves una mancha y parece cualquier cosa. Entonces, cuando estudié a Banksy, me impactó mucho su obra, ya que en pocos segundos y con una lámina, podía tener una imagen.

Hablemos de su última exposición, Épico II y III, en los que sus cuadros se han realizado con una inteligencia artificial IA. ¿Cómo surge la idea de utilizar esta herramienta?

La idea parte de derribar dos grandes barreras: el tiempo y el dinero. Realizar una exposición es costoso para lo que se produce, pero cuando son de cuadros realizados con una IA es distinto. Llevo muchos años investigando esta herramienta y creo que era necesario aplicar este descubrimiento a mi trabajo. La diferencia entre el artista y el pintor es que el primero adquiere conocimientos aparte de su oficio para aplicarlos y no para de avanzar; de utilizar cosas para expresarse.

¿Qué se puede encontrar en esta exposición?

Pueden ver cómo se ha llevado la técnica de imprimir una imagen de alta calidad, hecha de manera artificial, hasta lo más cercano al óleo. En Épico I, (exposición también visible pero en distinto lugar y fecha que las otras) el tema eran los animales, en Épico II animales en movimiento y superhéroes y en Épico III la creación pura con los mecanismos del tiempo.

¿Por qué esos temas para utilizar la IA?

Primero, podía haber elegido cualquier otra ciudad para esta exposición, pero elegí Málaga, aparte de porque es mi ciudad, porque quiero darle esa ventaja de romper la barrera de hacer una exposición con cuadros realizados con IA. Por otro lado, el motivo es la universalidad. Elegí los animales porque todos saben qué es un mono o un gato. El objetivo es darle universalidad a la exposición.

¿No teme que esta herramienta puedan terminar suplantando a los artistas?

No. La idea es el motor, lo que vale. Aunque sí pienso que la IA desplazará a los artistas que no la usen a su favor. Porque ya cualquier persona con un poco de conocimiento de esto, puede hacerse un cuadro y colgarlo en su casa. A no ser que se trate de un artista que te aporta algo a la obra, o que te hace reflexionar. Por lo demás, el artista debe adaptarse.