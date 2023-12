La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ha estampado una serie de sellos con la imagen del pintor veleño Evaristo Guerra, que los presentó ayer junto al alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, «repleto de emoción», según confesó el artista. Y es que ya está en circulación un sello con el rostro del pintor axárquico junto a una de sus obras, ‘Torre azulada’, lo que ha supuesto «una inmensa alegría» para el reconocido autor.

Jesús Lupiáñez felicitó al pintor: «Ya está en curso legal este sello con una obra de Evaristo, con su rostro y con el escudo de Vélez-Málaga. Como alcalde y amigo de toda la vida me alegro muchísimo, porque es profeta en su tierra y con su arte y estilo sigue siendo uno de nuestros principales activos en el ámbito cultural». Por su parte, Evaristo Guerra no pudo evitar emocionarse al recordar lo que este nuevo reconocimiento supone. «Para mí es un doble honor, el hecho de estar en la Alcaldía y presentando este sello, que me permite estar con los grandes pintores internacionales. Muchas veces me acuerdo de mis padres... y si ellos estuvieran presentes y vieran este momento tan bonito...», expresó. «Por eso ser embajador de Vélez-Málaga para mí supone muchísimo y le estoy muy agradecido a la vida por todo lo que me ha dado», incidió.