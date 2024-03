Málaga Cinema: la gala para los talentos boquerones de la temporada audiovisual

Málaga es una tierra abierta y acogedora, poco dada a los chovinismos, pero, por una velada, el Festival de Málaga reserva el Teatro Cervantes para premiar a los talentos boquerones y boqueronas de la temporada. Este año, tres fueron los protagonistas: Rafael Robles Rafatal (Premio Los Oficios), Carlos Scholz (Mejor Actor) y Stèphanie Magnin (Mejor Actriz).

Magnin ya estuvo ayer en el certamen, como protagonista de la esperada y aplaudida cinta de Isaki Lacuesta sobre Los Planetas, Segundo premio. Es otra muesca en un currículum variado e interesante, con papeles en Cerdita, Como Dios manda y hasta en The Crown. «Poder presentar una película ayer [por anteayer] y hoy [por ayer] recibir este premio, es un honor que ni siquiera habría podido imaginarme», expresó Magnin, quien dedicó el premio a la Fundación Cudeca: «En Málaga tenéis la suerte de contar con un lugar llamado Cudeca, que ayuda a despedirse de los familiares con cáncer. Gracias a ellos los últimos días de mi padre son un recuerdo hermoso», dijo entre lágrimas.

Minutos antes, Rafael Robles también se acordó de dos mujeres maravillosas, Vane, su esposa, y la mujer que le dio la vida al recoger su estatuilla. «Gracias a los que me han apoyado en estos 27 años de oficio; es lo que hemos hecho: oficio, trabajar, trabajar y trabajar desde Málaga para el mundo», resumió el director, productor, profesor y DJ.

Rafatal, dedicando su premio Málaga Cinema. / Gregorio Marrero

Carlos Scholz no pudo acudir a la gala por estar rodando una serie pero envió un vídeo de agradecimiento: «Es el primero que recibo y en mi tierra, en la tierra que me vio nacer y en el mejor festival de cine del mundo».

La tarde se completó con el anuncio de las Ayudas a la Producción Audiovisual con las que el certamen anima e impulsa la creación de cortometrajes made in Málaga. Éstos son los proyectos apoyados: Aire comprimido, de Virginia Muñoz e Isa Sánchez; Desde Nueva York, de Irene Téllez; Escenario invisible, de Juanjo Rueda; Eugenio y yo, de Víctor Samaniego; La hora escrita, de Coke Arijo; No estamos locos, de Lucía Criado Rosas; No limits, de Alicia Torrent; Romance de la luna, luna, de Jimena R. Herrera; Roshni, de Rohit Bhagwan Narwani y Tarde y mal, de Nuria Cabello Rivera y Marga Dorao.