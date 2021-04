Grandísimo partido del CB Marbella, que sumó una importante victoria ante Albacete Basket en el partido de ida de los 1/8 de final del Play Off de ascenso a LEB Oro por un contundente 87-65. El equipo de Rafa Piña tendrá que defender los 22 puntos de renta el próximo sábado 1 de mayo en el Pabellón del Parque, en un encuentro que no será nada sencillo para los azulones y que tendrán que sudar la gota gorda para sentenciar la eliminatoria.

Dese el primer minuto de partido se vio a un CB Marbella mucho más entero que su rival, más metido en el partido y con mucha más hambre de llevarse el triunfo. Cierto es que Albacete Basket no llegaba en su mejor momento ni deportivo ni físico, con muchos jugadores llegando justos al partido y con una racha de cuatro derrotas consecutivas en la parte final de la liga regular. Eso lo aprovechó a la perfección un conjunto marbellí que empezó tirando la puerta por los aires en los primeros diez minutos de partido. Con un excelente porcentaje exterior, unido a la inconmensurable labor defensiva de los jugadores interiores, el primer parcial marcaba ya un claro 29-16 que daban muy buenas sensaciones.

No pintaba la cosa muy allá para un conjunto manchego que se apoyaba en Mejías y en Bouzán para no perderle la cara al partido. A duras penas y aprovechando los despistes en el rebote del CB Marbella, entre ambos se las ingeniaban para que el marcador no les fuera muy desfavorable (31-18). Irrumpían entonces en el cuentro un magnífico Pablo Ibáñez y el incombustible Luka Majstorovic, que encontraba en defensa la suerte que a veces en determinados momentos no tenía en ataque. El exterior malagueño campaba a sus anchas sobre la pista y con 10 puntos prácticamente consecutivos se mostraba imparable ante la defensa manchega, que se veía superada sin poner mucho empeño en cada jugada que pasaba por las manos del ‘41’. De este modo, y en pleno apogeo ofensivo azulón, los tiros libres eran la única baza de Albacete para ir restando diferencia en el electrónico. Lo conseguían en los últimos dos minutos de partido, donde no estaba lúcido en defensa el conjunto de Piña y punto a punto bajaba la renta a 8 puntos al final del segundo acto (43-35).

El paso por los vestuarios cambió al Marbella. Una salida de auténtico ciclón cerraba el partido. Y sí, aún quedaban 20 minutos por delante pero por sensaciones y por juego el ganador era el CB Marbella. Se vino abajo Albacete, que encajaba un parcial de 17-1 que le dejaba completamente fuera de juego. De verse -8 a encontrarse en 60-36 en un abrir y cerrar de ojos. Pedía tiempo muerto Varela para activar a los suyos, pero era demasiado tarde para hacerle frente a un Marbella que si ya en el primer tiempo había conseguido acercarse al +20, ya no iba a consentir que se le subieran a las barbas. Cogía la pelota David Knudsen, que aparecía como el máximo peligro azulón, y Devin Wright, cargado de faltas, empezaba a carburar su muñeca. El tercer cuarto acababa con 67-41 con una buena jugada de Ismael Tamba, que jugó probablemente sus mejores minutos de la temporada, pero el CB Marbella no se conformaba.

Sabía el Decano que Albacete Basket estaba moribundo y no bajó el pistón. Las eliminatorias a ida y vuelta siempre son peligrosas, porque cuando parece que un partido está sentenciado cualquier parcial revive a cualquier equipo. Intentaba todo lo que podían los manchegos, a base de 1×1 y de contraataques rápidos, pero aunque conseguían anotar y reducir distancias, siempre encontraban respuesta en un CB Marbella que quería irse a casa con el primer partido en el bolsillo pero con una diferencia complicada de superar. Así lo dejaba claro Rafa Piña en el último tiempo muerto. El equipo quería más, mucho más, y ese plus de entrega se tradujo en un 87-65 que deja la eliminatoria en buen camino azulón, que viajará con un buen colchón al Pabellón del Parque pero con una mentalidad absolutamente ganadora. Aquí no vale aguantar el resultado, lo que el cuerpo le pide al equipo es ganar, y con esa obsesión saldrán el próximo sábado 1 de mayo a la pista de Albacete Basket. Primer paso dado, ahora queda rematar.