El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha admitido que hay varios jugadores que están sin vacunar y que han ido a disputar la Supercopa de España. Así lo ha asegurado Rubiales en una entrevista de la Cadena Ser.

"Da igual lo que hagas. Lo hablaba con el secretario general de la federación saudí. Cuando los clubes nos llaman para preguntar si vamos a seguir con las pautas de vacunas como en la Champions o en la Eurocopa, si se iba a permitir viajar a no vacunados con PCR, con normativa FIFA... Les hemos dicho que lo íbamos a hablar con el Gobierno para que entiendan que el deporte genera excepciones".

Y añadió: "El Gobierno saudí nos dijo que se iban a generan excepciones. Y se nos critica. Si no se dieran, nos hubiesen criticado la falta de 8 o 10 jugadores. Se hubiera dicho que es un régimen del S. XII. En la vida da igual lo que hagas, todo se va a criticar. Estamos felices de que Arabia Saudí haya entendido nuestras excepciones".

Sobre el acceso de las mujeres

En su mensaje de complicidad con el totalitario régimen saudí y su federación de fútbol, Rubiales adoptó la postura de querer mantenerse al margen de interpretaciones políticas. "Nosotros somos una federación de fútbol que llega a un acuerdo con otra federación. Hemos encontrado un acuerdo magnífico para el fútbol español y para el saudí. No entro en las críticas. Cuando critican, hablan de política, de cosas al margen del fútbol. Hay muchas empresas que trabajan aquí. Nosotros estamos haciendo un servicio para el fútbol español y también estamos organizándonos organizar un mundial y aquí puedo hablar con muchos otros presidentes (...)".

Y de una posición defensiva, pasó al ataque en su intervención en la SER. "Me sorprende que a veces hay quien que, por posicionarse, hace críticas sin rigor. He escuchado que las mujeres no entraran a los estadios, y nosotros firmamos un acuerdo para que eso no pasara en la Supercopa. Y están entrando. Los cambios que hemos producido en nuestro ámbito son mucho mayores que algunas personas que, sin conocer lo que ocurre aquí, nos critican".

La Federación percibe unos 40 millones de euros de Arabia Saudí por trasladar el torneo al régimen del desierto, donde se celebran en los últimos años numerosos eventos internacionales del deporte, atraídos también por los generosos retornos. El acuerdo de la Federación con Riad se ha prolongado hasta el 2029.