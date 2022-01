Un renovado CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol regresó a la competición, tras un mes, mostrando una versión de juego muy positiva desde los primeros compases del partido, con las ideas claras y un plan de juego al que Club Joventut Badalona no pudo frenar. Muchos balones pasaron por las manos de Ana Pocek durante los primeros minutos de encuentro, con la montenegrina anotando desde todas las distancias y mostrándose imparable por Minata Keita. Defender, correr y anotar rápido, esa era la premisa. Así, se vio a una Yaya Diop muy activa e incisiva al aro, sumando gracias a su potente primer paso.

No era sorpresa que el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol plantearía una defensa zonal, pero ni llegando prevenidas de ello consiguieron las jugadoras dirigidas por Guillem Abelló encontrar una fluidez ofensiva que les permitiera tener tiros liberados, errando los primeros diez lanzamientos desde más allá del arco. Un triple de Pocek situaba el marcador en 20-11 restando 1’15” para el final del primer periodo y obligando al técnico catalán a solicitar tiempo muerto, aunque de poco sirvió, pues en esos 75 segundos solo subió al luminoso un triple de Carla Viegas que ponía el 23-11 definitivo en el primer cuarto.

No bajaba la intensidad en el segundo periodo, que comenzaba con cuatro puntos de Jone Azkue, Pocek sumaba desde el triple y Laura Stockton anotaba su primera canasta como jugadora del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, poniendo el 32-12 cuando aún quedaban siete minutos para el descanso y obligando al entrenador visitante a pedir un nuevo tiempo muerto.

Solo había un equipo en pista, por más que lo intentaban las jugadoras visitantes la defensa zonal funcionaba, los tiros exteriores no entraban y, poco a poco, la renta no cesaba de subir. Aún así, Antonio Pernas no estaba del todo contento con el trabajo de las suyas. Con 43-18 en el marcador pidió tiempo muerto, con 2’54” para el entretiempo, buscando ajustar y siendo consciente de que los partidos también sirven para trabajar de cara al futuro.

Así, el equipo se terminaba marchando a vestuarios con 54-22 con un pabellón entregado a pesar de no poder estar con el aforo completo debido a las restricciones sanitarias. En el entretiempo, Maja Stamenkovic sumaba 13 puntos anotando desde todas las posiciones, 14 había logrado Pocek y tan solo Gema García, Princess Okafor y Carol Arfinengo -las dos primeras no habían lanzado y la madrileña erró su único tiro- no habían estrenado su casillero. Por parte visitante, Minata Keita, con 13 tantos, trabaja de sostener a las suyas.

Costó entrar en ritmo en el tercer periodo, con casi cuatro minutos sin ver aro por parte de las locales, si bien la Penya perdonó y eso evitó que la diferencia en el marcador se redujera en exceso. Así, se llegaba al ecuador del cuarto con 60-27 en el luminoso del Pineda, donde se notaba que la intensidad no era la misma y que no es sencillo jugar cuando se domina por tanto, además de que ambos equipos tuvieron varios positivos por covid-19 en sus plantillas en las últimas semanas, con lo que ello supone físicamente.

Reencontró su juego el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, sin demasiados alardes, y tres acciones positivas de manera consecutiva, la última una canasta de Diop tras robo ponía el 62-27, min. 26, y obligaba a Guillem Abelló a parar de nuevo el encuentro. De cara al resultado de este partido no sirvió de mucho, si bien ambos técnicos a esta altura del choque tenían claro que debían trabajar de cara a siguientes partidos. Azkue finalizaba una entrada sobre la bocina que situaba el 71-31 en el marcador con el que se entraría en los últimos diez minutos de partido.

Poco que contar tuvo el último periodo, donde Antonio Pernas siguió probando quintetos tratando de integrar a Stockton y Diop en la dinámica del equipo y por parte de las visitantes Toussaint asumió muchísimo balón, intentando arreglar un partido gris de todo el equipo pero sin demasiado éxito. Sí estuvo más acertada Blanca García, que regresó tras lesión tras varias semanas fuera de las canchas. Al final, 88-44 con el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol doblando a su rival y sumando la cuarta victoria al hilo después de las tres con las que cerró el año 2021.

Ficha Técnica

CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol 88 (23-31-17-17): García (0), Diop (17), Arfinengo (0), Stamenkovic (18) y Pocek (18) -cinco inicial-, Okafor (0), Masià (4), Viegas (11), Stockton (9) y Azkue (11).

Club Joventut Badalona 44 (11-11-9-13): Poyato (2), Toussaint (6), Vila (0), Soler (3) y Keita (15) -cinco inicial-, García (9), Piera (5), Oliver (2), Hurtado (0) Teixidó (0) y Ruano (2).